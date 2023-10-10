РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

Подразделения российских оккупантов пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области.
"В районе Авдеевки в это время очень жарко, враг в очередной раз сконцентрировал ударный кулак и пытается пробить оборону Сил Обороны Украины, в частности, в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка", — говорится в сообщении в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.
Согласно поступающим сообщениям, весь день украинские бойцы ведут бои и сдерживают военных РФ. При этом враг с самого утра враг применяет артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.
Кроме того, оккупанты использовали пехоту под прикрытием техники, которые шли несколькими колоннами. При этом также боевые действия активизировались в районе Красногоровки.
"Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, которые ведут штурм в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия за сутки выполнили 795 огневых задач.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ зачищают фланги: оккупантов окружают под Бахмутом. Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться вперед, рассказал Кирилл Сазонов.
Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Больше новостей:
- Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте
- Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?
- Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в Бахмуте