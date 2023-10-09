ВСУ зачищают фланги: оккупантов окружают под Бахмутом – украинский боец

Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться вперед, рассказал Кирилл Сазонов.

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ВСУ бьют оккупантов под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Для того, чтобы достичь полуокружения оккупированного Бахмута Донецкой области, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами, рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении ситуация достаточно тяжелая, враг пытается продвигаться на северном фланге, чтобы в конечном итоге выйти на Часов Яр.

По словам украинского военного, Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться в Берховку, расположенную в нескольких километрах от Бахмута, что поможет ВСУ взять город в полуокружение.

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Кроме того, в районе Клещиевки украинские войска сумели установить огневой контроль над трассой на Горловку, говорит он.

"Россияне пытаются приостановить украинское контрнаступление на Бахмут, но у них ничего не получается. Украине не нужно окружать город полностью – достаточно будет перерезать трассу на Горловку и хотя бы под огневой контроль трассы на Лисичанск", – отметил собеседник.

Сазонов добавил, что такая ситуация существенно усложнит обеспечение российской группировки вокруг города.

Ранее сообщалось, что россиянам готовят окружение в Бахмуте, у врага остается два варианта. Россияне штурмуют Купянское направление от безысходности.

Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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