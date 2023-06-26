Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУ

Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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ВСУ зачистили важный плацдарм на Донбассе / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

Майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Как сообщил он в Telegram, удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в ходе наступательной операции в районе Бахмута.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

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По его словам, плацдарм был удобным местом для оккупантов для проведения наступательных действий. Удержание этой территории россиянами не позволяло и продвигаться украинским войскам, которые могут окружить Бахмут.

Жорин также добавил, что операция ВСУ была очень тяжелой, а бои шли сутки. При этом бойцы 1 механизированного батальона 3-й штурмовой показали силу духа и высокий профессиональный уровень. Благодаря их действиям удалось полностью разрушить планы оккупантов РФ.

Смотрите видео - зачистка плацдарма РФ на Донбассе:

Зачистка плацдарма РФ / Скриншот

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

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