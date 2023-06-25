Батальон оккупантов "стерли в порошок": ВСУ зачистили плацдарм под Бахмутом

Бойцы ВСУ разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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ВСУ продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении, сообщил командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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По его словам, фактически этот батальон российских оккупантов прекратил существование как организованная военная сила.

"Больше 30 убитых со стороны врага, с десяток пленных, с полсотни раненых, то есть батальон не существует как военная сила. Западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачищен от врага", – отметил украинский полковник.

Билецкий добавил, что вражеский плацдарм на западном берегу канала полностью зачищен.

Ситуация в Бахмуте

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Движение идет на флангах. Враг теряет позицию за позицией.

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