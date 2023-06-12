ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, подчеркнул Сергей Череватый.

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Украинские военные продвинулись под Бахмутом / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 м за прошедшие сутки, сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Если говорить о Бахмутском направлении: здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать также контратаковать. За эти сутки произошло в целом три боестолкновения на направлении, 249 раз бил по нашим позициям разными типами артиллерии, осуществил два авианалета", — рассказал он в эфире национального телемарафона.

В ВСУ подчеркнули, что в свою очередь украинские силы продолжали контратаковать там, где была возможность.

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"По флангам прошли от 250 до 700 м, подвинув врага", — сообщил Череватый.

Подробности продвижения ВСУ под Бахмутом

При этом 66 оккупантов были уничтожены за сутки, 83 получили ранения, трое попали в плен.

Кроме того, по информации ВСУ, были уничтожены 2 БМП, 2 боевые машины десанта, БТР, 2 самоходные минометные установки "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс, полевой склад с боеприпасами.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ перешли в наступление на некоторых направлениях.

Она рассказала о продвижении в районе Бахмута и получении украинскими войсками важных с военной точки зрения высот.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины двигаются на флангах в Бахмутском районе. Российские оккупанты теряют позиции.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ разбили часть сил оккупантов РФ в районе Бахмута.

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