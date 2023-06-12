ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 м за прошедшие сутки, сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
"Если говорить о Бахмутском направлении: здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать также контратаковать. За эти сутки произошло в целом три боестолкновения на направлении, 249 раз бил по нашим позициям разными типами артиллерии, осуществил два авианалета", — рассказал он в эфире национального телемарафона.
В ВСУ подчеркнули, что в свою очередь украинские силы продолжали контратаковать там, где была возможность.
"По флангам прошли от 250 до 700 м, подвинув врага", — сообщил Череватый.
Подробности продвижения ВСУ под Бахмутом
При этом 66 оккупантов были уничтожены за сутки, 83 получили ранения, трое попали в плен.
Кроме того, по информации ВСУ, были уничтожены 2 БМП, 2 боевые машины десанта, БТР, 2 самоходные минометные установки "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс, полевой склад с боеприпасами.
Ситуация вокруг Бахмута
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ перешли в наступление на некоторых направлениях.
Она рассказала о продвижении в районе Бахмута и получении украинскими войсками важных с военной точки зрения высот.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины двигаются на флангах в Бахмутском районе. Российские оккупанты теряют позиции.
Журналисты CNN опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ разбили часть сил оккупантов РФ в районе Бахмута.
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