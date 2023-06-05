ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр навала эпицентр боев

Украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты, сообщила Маляр.

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Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото Армияинформ, Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - написала Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом. Они преуспевают и занимают господствующие высоты.

При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции.

"На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения. Оккупанты активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", - сообщила Маляр.

Также Анна Маляр опубликовала карту в соцсети.

Карта Бахмут / скріншот Анна Маляр

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ уже готовы начать контрнаступление. По словам гаранта, Киев не получил все оружие, которое было нужно, но ждать еще месяц украинские войска уже не могут.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что армия Украины может пойти в наступление сразу на нескольких участках фронта. Войска в процессе военной операции будут освобождать свои территории и не пойдут в Россию.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов сказал, что, несмотря на усиление ракетных ударов со стороны РФ, Москве не удалось сорвать подготовку Украины к контрнаступлению. Организация военной операции идет по плану.

Смотрите видео о том, какая ситуация в Бахмуте сейчас:

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