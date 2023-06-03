"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

Для РФ было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность ее баллистических ракет была почти нулевой против современных систем ПВО.

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РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Намерения Украины относительно контрнаступления идут по плану, несмотря на беспрецедентную волну российских атак по всей Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, пишет Reuters.

Как подчеркнул Гаврилов, наряду с ударами крылатыми ракетами в мае Украина столкнулась с неоднократными залпами баллистических ракет, особенно по городским центрам, включая столицу Киев.

"Их главная цель – остановить наше контрнаступление и нацелить центры принятия решений", - сказал он.

Заместитель главы Минобороны назвал интенсивное использование баллистических ракет страной-агрессором Россией в мае "последней стратегической мерой" и отметил, что системы противовоздушной обороны были "более чем на 90 процентов эффективными" против атак.

"Для России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность ее баллистических ракет была почти нулевой против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", - сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что ракетные обстрелы никоим образом не повлияли на контрнаступление ВСУ.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы одержим победу в этой войне", - добавил он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

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