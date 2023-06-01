"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россияне

Россияне и в дальнейшем будут совершать преимущественно ночные атаки, подчеркнул эксперт.

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Коваленко рассказал о ракетном терроре россиян / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook Коваленко

В течение последнего месяца российские захватчики устраивали именно ночные массированные атаки. Однако 29 мая оккупанты впервые за долгое время совершили дневную атаку украинской столицы. В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как в ближайшее время может действовать страна-агрессор Россия.

"Это и впредь будут преимущественно ночные атаки, но то, что мы наблюдали 29 мая, можно считать реакцией на их доразведку. Потому что россияне, не стоит исключать, пытались нанести удары, где мог бы размещаться ЗРК Patriot", - отметил Коваленко.

По его словам, в РФ сознательно пошли на такой шаг – нанесение ударов баллистическими ракетами, пока система не изменила своего расположения.

"При чем, к сожалению, не стоит ждать уменьшения ударов после начала контрнаступления ВСУ, поскольку он не будет иметь влияния на нанесение таких ударов", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетный террор россиян

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Около 11 часов утра в Киеве снова прогремели мощные взрывы. Силы обороны уничтожили 11 баллистических ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", которыми российские оккупанты атаковали Киевщину.

В ночь на 30 мая российские оккупанты также атаковали Киев с воздуха. Это была уже семнадцатая атака с начала мая. В целом с севера и юга были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БПЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Аналитики Института изучения войны считают, что атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ. "Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - пишут эксперты.

Смотрите видео о том, как ВСУ успешно отбили баллистическую атаку россиян:

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