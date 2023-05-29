Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, обошлось без жертв.

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РФ актаовала Киев ракетами Х-101/555 и дронами Shahed / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Армия.Inform

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Как сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации, оккупанты всеми силами пытаются поразить ключевые для себя цели и одновременно истощить ресурсы ПВО Украины.

"Также этими постоянными приступами противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население", - говорится в сообщении.

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Прошлой ночью РФ снова применила дроны-камикадзе Shahed. Практически одновременно с атакой БпЛА из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что в результате новчной атаки оккупантов:

- произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет;

- в Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

"Еще одна сложная ночь для столицы. Но благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших", - написал Кличко.

Атаки РФ на Киев

В ночь на 28 мая в Киеве также гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В воздушном пространстве Киева было сбито более 40 дронов. Эта воздушная атака стала четырнадцатой по счету с начала мая. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в городе.

Как сообщили в Киевской городской администрации, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.

Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

В ночь на 25 мая российские оккупанты в 12-й раз с начала месяца атаковали столицу Украины с воздуха. Они пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

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