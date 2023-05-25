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Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

Анна Ярославская
25 мая 2023, 06:44 обновлено 25 мая, 06:52
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Атака была массированной. Всего было несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.
Воздушная тревога, укрытие
Воздушная тревога в Киеве продолжалась более трех часов / Фото УНИАН

В ночь на 25 мая российские оккупанты в 12-й раз атаковали столицу Украины с воздуха. Они пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была массированной. Всего было несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.

"Так армия кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО (...) Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Взрывы в Харькове

Кроме того, в ночь на 25 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Харьков и область.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов призывал местных житлей не игнорировать сигналы тревоги.

Пока что детали ночной атаки оккупантов не уточняются.

Воздушные атаки РФ на Украину

20 мая в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed.

В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА были разрушения.

Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. При этом информации о пострадавших не поступало, рассказали в КГВА.

В ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

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