Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

В ночь на 25 мая российские оккупанты в 12-й раз атаковали столицу Украины с воздуха. Они пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была массированной. Всего было несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.
"Так армия кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО (...) Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Взрывы в Харькове
Кроме того, в ночь на 25 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Харьков и область.
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов призывал местных житлей не игнорировать сигналы тревоги.
Пока что детали ночной атаки оккупантов не уточняются.
Воздушные атаки РФ на Украину
20 мая в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed.
В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА были разрушения.
Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. При этом информации о пострадавших не поступало, рассказали в КГВА.
В ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.
Другие новости: