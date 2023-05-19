Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

РФ атаковала столицу Украины в несколько волн с короткими интервалами. Такой тактикой оккупанты пытаются истощить силы ПВО Украины.

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Российские оккупанты атаковали Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, defence-ua.com

В ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая! С интервалом между последними – меньше суток. Такова майская интенсивность "воздушного огня" врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА", - говорится в сообщении.

РФ атаковала столицу Украины в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой оккупанты пытаются истощить силы ПВО Украины, а также психологически повлиять на гражданское население.

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"Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! Спасибо защитникам неба за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", - написал начальник КМВА.

Ракетные атаки РФ на Украину

Ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

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