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РФ атаковала Украину ракетами, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове: что известно

Анна Ярославская
18 мая 2023, 06:47 обновлено 18 мая, 07:01
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Ночная атака на Киев была девятой по счету с начала мая. Все вражеские цели в воздушном пространстве столицы были обнаружены и уничтожены.
Ракетный удар, воздушная тревога
Ночью 18 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

Ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

Взрывы в Киеве

Прошлой ночью оккупанты совершили девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая.

В этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА. Об этом сообщил в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

видео дня

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Скриншот сообщения КГВА

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в столице прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.

"Произошло возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе. Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было", - написал Кличко в Telegram.

Скриншот сообщения Кличко

Взрывы в Одессе

Российские оккупанты атаковали с воздуха Одессу. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, большинство ракет было сбито над морем.

Однако есть попадание по объекту промышленности на окраине города. Один человек погиб, двое - получили ранения. Все они - охранники этого объекта, гражданские люди.

В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы

Ночью 18 мая в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что россияне атакуют регион крылатыми ракеты.

"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", – отметил Борзов.

Пока что официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало.

Взрывы в Харькове

Неспокойно было и в Харькове. В городе прозвучали взрывы, передает Суспільне.

На данный момент официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало.

Жителей региона до окончания воздушной тревоги просилиоставаться в укрытиях или соблюдать правило "двух стен".

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCam.

Бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге считает, что РФ будет готовить новые массированные удары по столице Украины.оккупанты хотят узнать о позициях систем противовоздушной обороны, предоставленных Украине западными союзниками.

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