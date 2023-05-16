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Утром 16 мая в Киеве гремели мощные взрывы, РФ атаковала столицу ракетами: что известно

Анна Ярославская
16 мая 2023, 06:38 обновлено 16 мая, 06:51
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Враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.
Ракетный удар, взрыв
Атака на Киев была исключительной по плотности ракет / Коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

Рано утром во вторник, 16 мая, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.

На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа, сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Она (ракетная атака, - ред.) была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - говорится в Telegram-сообщении КГВА.

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По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram:

  • в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты;
  • в Дарницком районе столицы в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала;
  • в Соломенском районе трое пострадавших;
  • в Оболонском районе, где упали обломки, пострадавших нет;
  • в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, без возгорания.
Скриншот

Атаки оккупантов с воздуха на Украину

В ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Ракеты в воздушном пространстве вокруг столицы не были зафиксированы.

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Пострадали два человека.

Силы ПВО Украины уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запускал ударные дроны Shahed-136/131 по разным направлениям. Кроме того, оккупанты осуществляли запуски ракет Калибр с кораблей в Черном море, а также крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

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