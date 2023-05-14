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Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

Анна Ярославская
14 мая 2023, 07:41 обновлено 14 мая, 07:50
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Прошлой ночью взрывы прогремели в Харькове, Тернополе, Херсоне, Киевской области.
Ракетный удар, взрыв
Ночбю оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

В ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы. Глава Офиса президента Андрей Ермак призывал серьезно относится к тревоге и пройти в укрытия.

Атака на Киев

В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты устроили уже седьмую атаку на столицу с начала мая. По предварительной информации, до полуночи армия страны-агрессора РФ запустила в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО.

"Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах. После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления! Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано", - сообщил в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

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По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.

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Взрывы в Тернополе

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

"В результате ракетных обстрелов в Тернополе есть попадание в складские помещения. На месте работают все необходимые службы", - написал он в Telegram.

Два человека получили травмы. Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице.

"Если вы увидели обломки сбитой ракеты, не подходите близко и не прикасайтесь. Сразу вызывайте полицию и спасателей. В случае повторной волны ракетной атаки не игнорируйте сигнал тревоги", - добавил он.

Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

Взрывы в Харькове

Российские войска ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Новобаварскому району города Харьков. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Целились по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", - отметил Терехов.

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Взрывы в Херсоне

В Херсоне ночью 14 мая также раздались звуки взрывов, передает Суспільне.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась.

Атаки оккупантов с воздуха на Украину

Утро 9 мая началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прозвучали мощные взрывы.

Как сообщили в Воздушных силах, за две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Ночью 8 мая в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В воздушном пространстве столицы обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Столичные власти заявили, что это была самая массированная атака дронов на Киев с начала вторжения РФ. В результате атаки были разрушения и пострадавшие.

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