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Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

Анна Ярославская
8 мая 2023, 06:50 обновлено 8 мая, 06:50
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Иранские баражирующие боеприпасы "Shahed" атаковали столицу по разным направлениям. В трех районах Киева есть разрушения.
Российский дрон, военные Украины
Оккупанты атаковали Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот,

Ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В результате ночной атаки есть пострадавшие.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве столицы было обнаружено и уничтожено более 30 дронов.

"Враг увеличивает плотность воздушных атак Киева. Только с начала мая, за первые 8 дней месяца, оккупанты совершили уже 4 воздушных атаки. Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БпЛА. По предварительной информации, это были иранские баражирующие боеприпасы "Shahed", атаковавшие столицу по разным направлениям", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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К сожалению, по информации на данный момент, в городе есть разрушения и пострадавшие. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Медики, ГосЧС и другие экстренные службы работают на местах.

Ранее в КМВА сообщали о взрывах в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах Киева.

В частности, в Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков зафиксировано:

  • возгорание автомобиля;
  • падение обломков на жилой дом;
  • падение обломков на проезжую часть.

Предварительно известно об одном травмированном.

Позже в КМВА уточнили, что в Шевченковском районе повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Работает переносной лафетный ствол, пламя сбито, работает ГосЧС и газовая служба. Информация по пострадавшим уточняется.

В Соломенском районе вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 т, есть утечка, без пожара, направлены наряды ГосЧС.

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