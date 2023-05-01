В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами: что известно

Прошлой ночью враг совершил вторую подряд за последние три дня массированную воздушную атаку на Украину. Работали силы ПВО.

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​ Воздушная тревога в Киеве длилась около трех часов / Фото: УНИАН, Telegram

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

Также спикер Братчук отметил, что войска РФ пытаются выявить украинские системы ПВО.

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Киевляне пережидали масштабную воздушную тревогу на станциях метро.

​Метро Киева во время воздушной тревоги ​ / Фото Telegram

Киевляне пережидали в метро воздушную тревогу ​ / Фото Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс назвала ночную ракетную атаку на Украину "первомайским будильником РФ".

"Сейчас на улице шумно, Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится отвечать на "первомайский будильник" России", - написала она в Twitter.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что прошлой ночью враг совершил вторую подряд за последние три дня массированную воздушную атаку на Украину. По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс).

В столице воздушная тревога продолжалась около трех часов. Оккупанты атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются. По оперативным сведениям, жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и дополняется" , – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Масштабная ракетная атака 28 апреля 2023

28 апреля 2023 года около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В Киеве также прозвучала серия взрывов. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме них, были сбиты еще два БПЛА.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пострадал ребенок - девочку доставили в Охматдет.

В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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