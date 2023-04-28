УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Алексей Тесля
28 апреля 2023, 08:25 обновлено 28 апреля, 08:28
71
Враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Залужный, ПВО
Валерий Залужный рассказал о результатах работы ПВО / АрміяInform, УНИАН

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 с района Каспийского моря, написал он в Telegram.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметил главком ВСУ.

видео дня

Залужный подчеркнул, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".

Screenshot
Валерий Залужный рассказал о работе ПВО / t.me/CinCAFU

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 5 погибших и 13 раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Больше новостей:

ПВО Валерий Залужный война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

08:42 Украина
Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:25 Украина
Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISW

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISW

07:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

Реклама
03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и Кремлямнение

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

Реклама
22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

22:00

Отказалась от украинского гражданства: почему Жанна Бадоева молчит о войнеВидео

21:57

Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в УкраинеВидео

21:56

100 грн за кг потолок: что будет с ценами на гречку в этом годуВидео

21:34

Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа

21:32

30 тысяч гривен военным: в НБУ против возврата доплат защитникамВидео

21:11

Путин хочет "незаметно завербовать" на войну еще 400 тысяч солдат – The Washington PostВидео

21:01

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

20:36

В Минобороны оправдались после нового скандала с ценами на продукты военнымВидео

20:14

Криштиану Роналду бесит Джорджина Родригес: чем недоволен футболист

20:14

Известная российская певица умерла в день своего рожденияВидео

20:09

Мерзкий момент попал на видео: Басков полез с похабными поцелуями к российской блогершеВидео

19:21

"Враг коварен": РФ накапливает ракеты для нового обстрела Украины - ГуменюкВидео

19:20

Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг сделал важное заявление для УкраиныВидео

19:20

Для возвращения Крыма не надо врываться танками на полуостровмнение

19:19

Жадан и "Бумбокс" захватили чувствительной песней "Правда": слушатели в восторгеВидео

19:07

Вручение повестки с кулаками: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданскогоВидео

18:23

"Не испытывайте терпения": Захарова в истерике набросилась на Запад

17:56

Зима возвращается: в Украине ударят серьезные заморозки и новая "беда"Видео

17:52

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

Реклама
17:30

В Виннице тысячи людей прощались с 29-летним героем-земляком, погибшим под БахмутомВидео

17:19

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

17:08

"Уже больше 10 лет не живем вместе": Оксана Билозир раскрыла правду про развод с Недзельским

16:57

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

16:55

На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

16:52

Поддерживала войну, была инфоциганкой: блогерша-миллионерша позорно пыталась сбежать от ФСБВидео

16:44

Когда нужно убирать венки с могилы: несколько важных правил, как ухаживать за могилой

16:34

Мир наизнанку - Колумбия: как шьют пуленепробиваемую одежду, защищающую жизнь украинцев

16:33

Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

16:30

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять