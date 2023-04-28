Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

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Валерий Залужный рассказал о результатах работы ПВО / АрміяInform, УНИАН

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 с района Каспийского моря, написал он в Telegram.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметил главком ВСУ.

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Залужный подчеркнул, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".

Валерий Залужный рассказал о работе ПВО / t.me/CinCAFU

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 5 погибших и 13 раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

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