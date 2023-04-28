В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд

Ночью 28 апреля во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Пострадали как минимум пять человек.
Попадание подтвердила начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк и опубликовала кадры.
"Видео из Умани уже распространяется по соцсетям. Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", - написала Вовк в Telegram.
Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте проводится спасательная операция.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.
Позже он уточнил, что пять человек пострадали в результате российского ракетного удара. Все они в больнице.
Тем временем жители дома в Умани показывают первые кадры последствий российской атаки.
Ракетный удар по Николаву
Как сообщал Главред, ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоквартирный дом в центре города.
В ОК Юг сообщили, что ночью враг атаковал Николаев четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Один частный дом разрушен, еще один - поврежден, существенные разрушения в жилой многоэтажке и историческом здании.
Сообщалось об 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.
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