В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет - в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.

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В Умани ракета попала в жилую многоэтажку / Фото: t.me/kremennews, из открытых источников ​

Ночью 28 апреля во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Пострадали как минимум пять человек.

Попадание подтвердила начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк и опубликовала кадры.

"Видео из Умани уже распространяется по соцсетям. Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", - написала Вовк в Telegram.

видео дня

Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте проводится спасательная операция.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.

Позже он уточнил, что пять человек пострадали в результате российского ракетного удара. Все они в больнице.

Тем временем жители дома в Умани показывают первые кадры последствий российской атаки.

Ракетный удар по Николаву

Как сообщал Главред, ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоквартирный дом в центре города.

В ОК Юг сообщили, что ночью враг атаковал Николаев четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Один частный дом разрушен, еще один - поврежден, существенные разрушения в жилой многоэтажке и историческом здании.

Сообщалось об 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.

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