Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известно

В результате террористической атаки российских оккупантов на Николаев на данный момент известно об 1 погибшем, еще 23 человека ранены.

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Четыре ракеты Калибр прилетели со стороны моря, пишут СМИ / коллаж Минобороны РФ / ua.depositphotos.com/

Ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоквартирный дом в центре города.

По данным местных СМИ, четыре ракеты прилетели со стороны моря, пострадали по меньшей мере 3 жилых дома. Есть жертвы и пострадавшие, людей достают из завалов. По предварительным данным, на месте удара нашли обломки ракет "Калибр".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате обстрела погиб один человек, еще 15 - получили ранения.

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Сначала Ким сообщал о пяти пострадавших, двое из которых находилось в тяжелом состоянии.

Также зафиксированы прилеты в частном секторе. По предварительным данным, ракетный удар был нанесен с применением комплекса С-300.

Одна из ракет попала по историческому зданию Николаева — оно было пустым.

Позже спикер "ОК" Юг Наталья Гуменюк сообщила, что в результате террористической атаки на Николаев ракетами "Калибр", на данный момент известно об 1 погибшем, еще 23 человека ранены.

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