Гуменюк предупредила о возможной подготовке "значимой" ракетной атаки во время сакральной даты

Гуменюк подчеркнула, что коварство РФ достаточно мощное, поэтому она может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше.

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Гуменюк заявила, что россияне могут осуществить ракетную атаку ближе к 9 мая / Минобороны РФ, скриншот

Ближе к 9 мая страна-агрессор Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Такая долгая пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки", - сказала Гуменюк в эфире Эспрессо.

По ее словам, вряд ли у российских захватчиков хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, вероятнее всего, насобирают.

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"Вполне вероятно, что такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая", - отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

В то же время она подчеркнула, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше.

"Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате. Надо осознавать, что в море есть российские ракетоносители, которые снаряжены и готовы к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе и с привлечением авиации и "шахедов", - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что массированный удар врага может быть и комбинированным с использованием волновой технологии, как он это делал раньше.

Ракетный террор россиян

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Также руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

Как отметил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. По его словам, россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

"Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х-59. На осень у нас может быть проблема, если мы не решим вопрос относительно ракет", - отметил Свитан.

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