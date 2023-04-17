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"Может быть 2,5 тысяч ракет": Свитан удивил прогнозом о новых российских атаках

Алина Дембицкая
17 апреля 2023, 21:16 обновлено 17 апреля, 21:16
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Полковник запаса подчеркнул, что россияне могут сейчас вообще перестать бить ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.
Роман Свитан, ракетный удар
Свитан удивил прогнозом о новых российских атаках / Минобороны РФ, Скриншот

Российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. Поэтому осенью могут снова начаться массированные вражеские атаки. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН.

"К осени надо однозначно готовиться. Россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать на осень. Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х - 59. На осень у нас может быть проблема, если мы не решим вопрос относительно ракет", - отметил Свитан.

Полковник запаса также прокомментировал заявление страны-агрессора России о намерении изготавливать этим летом крылатые ракеты Х-50, которые якобы смогут поражать цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров.

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"Эта ракета - среднее между Х-101 и Х-59. 1,5 тысячи километров дальности. Они просто пытаются ее поставить на поток, используя элементную базу, свою или ту, которую смогли найти, и уже на этой элементной базе будут пытаться создать ракету. Она еще в эскизе, в проекте. Понимая, как долго россияне разворачивают строительство, я не думаю, что она вообще появится", - отметил эксперт.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

"Нужно отслеживать и активность авиации, и присутствие ракетоносителей в Черном море. Не исключено, что они могут применить точечные ракетные удары, но, очевидно, что экономят такое оружие", - сказала Гуменюк.

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