"Куда может достать, там и атакует": Россия изменила тактику обстрелов украинских городов - Игнат

Несколько месяцев назад РФ имела на хранении 7 тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже использован немалый объем.

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Россия в начале весны изменила тактику обстрелов Украины / Минобороны РФ, командование ВСУ

С начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад страна-агрессор Россия имела на хранении 7 тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже использован немалый объем.

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"Надо понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, потому что как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", - пояснил он.

Игнат добавил, что РФ может изготавливать ракеты для С-300 и С-400. Кроме этого, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

"Возможно, взялись за нее, потому что должны из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 16 апреля, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, прозвучала серия громких взрывов. Российские оккупанты нанесли массированный удар по региону. В Камышевахе пострадала местная церковь. В Запорожье враг попал в зеленую зону.

Отметим, командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что войска России могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. По словам Наева, защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

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