"Возможны массированные удары": в ВСУ заявили о подготовке к ракетным атакам РФ на Пасху

Генерал-лейтенант отметил, что украинские Воздушные силы усиленно готовятся к возможным ракетным атакам врага на Пасху.

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Сергей Наев / t.me/KOS_ZSU/1269

Войска России могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день.

Как заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

По его словам, отрабатывается маневренность системы ПВО и ее выдвижение на направления, где будет возникать угроза удара. Он отметил, что украинские Воздушные силы усиленно готовятся к возможным ракетным атакам врага на Пасху.

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"Ракетные обстрелы могут быть в любой день. Мы должны осознавать, что к этому необходимо готовиться. У нас готовится система противовоздушной обороны, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под общим руководством Воздушных сил и Командования противовоздушной обороны моей группировки. Соответственно, что мы можем прогнозировать? Враг не отказался от своих коварных замыслов, но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасхальные праздники", – заявил Наев.

Командующий ОС ВСУ также отметил, что сейчас у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности. Именно поэтому процент воздушных целей, которые удается уничтожать украинским силам ПВО, значительно превышает фиксируемые в других конфликтах показатели ранее.

Ракетная атака РФ

Недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что в ближайшее время страна-агрессор Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. Военный эксперт подчеркнул, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не смогли погрузить Украину в сплошную темноту.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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