РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-Игнат

Российские оккупанты могут начать обстреливать транспортную инфраструктуру и гидротехнические сооружения.

РФ может начать обстреливать не только объекты энергетики / коллаж фото скриншот с видео, командование ВС ВСУ

Российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает NV.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

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"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов с учений. А вместе с ними и на прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ними приоритетные направления от ударов, в частности, баллистическими ракетами", – добавил Игнат.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Кроме того, высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. По его словам, использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

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