УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-Игнат

22 февраля 2023, 23:46
Российские оккупанты могут начать обстреливать транспортную инфраструктуру и гидротехнические сооружения.
РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-Игнат
РФ может начать обстреливать не только объекты энергетики / коллаж фото скриншот с видео, командование ВС ВСУ

Российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает NV.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

видео дня

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов с учений. А вместе с ними и на прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ними приоритетные направления от ударов, в частности, баллистическими ракетами", – добавил Игнат.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Кроме того, высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. По его словам, использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

Другие новости:

война в Украине вторжение России ракетный удар Юрий Игнат
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:20

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делать

22 февраля, среда
23:55

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

23:46

РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры-ИгнатВидео

23:20

Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под УгледаромВидео

23:09

Адвокат Кивы Шевчук жалуется на Найема за то, что он мешает попасть в Высший совет правосудия

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:53

Британия может первой дать Украине истребители: в ОП сделали оптимистичное заявлениеВидео

22:40

Танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину - ДудаВидео

22:26

Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - ЕрмакВидео

22:07

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторженияВидео

Реклама
21:48

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

21:45

Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег МудракВидео

21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

Реклама
16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять