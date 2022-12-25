Цинизм поражает: Иран заявил, что его дроны являются 'крайне эффективными' в войне РФ против Украины

Иран ранее отрицал поставку беспилотников России для использования в Украине, однако в ноябре заявил, что продал оружие в Москве до начала вторжения.

Иран заявил, что его дроны являются "крайне эффективными" в войне России против Украины / Фото defence-ua com

Высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. По его словам, использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников. Об этом сообщает Sky News.

"Сегодняшнее создание миром атмосферы высокомерия (речь о США и их союзниках, - Главред) по использованию иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны противника", - сказал Багери.

Как известно, российские оккупанты в последние несколько месяцев начали активно использовать для ударов по Украине иранские дроны. Именно это и побудило Багери выразить свое удовлетворение относительно эффективной работы их беспилотников в этой войне.

"Кроме того факта, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, важности и высоком рейтинге Исламской Республики в области беспилотников", - сказал он.

Заметим, что Иран ранее отрицал поставку беспилотников России для использования в Украине, однако в ноябре заявил, что продал оружие в Москве до начала вторжения.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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