РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется Ирану

Глава Минобороны Британии заявил, что Иран стал одним из главных военных покровителей России.

Россия предоставит Ирану передовые военные компоненты в обмен на дроны / Коллаж: pixabay.com, defence-ua com, gov.uk/government

Россия получит от Ирана 300 дронов-камикадзе для ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В обмен на "шахеды" Иран получит от РФ передовые военные компоненты. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.

"В обмен на поставки свыше 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как ближневосточную, так и международную безопасность", - заявил британский министр.

В то же время Уоллес не сообщил подробностей о типах военных компонентов, которые, по его словам, Россия готовит к передаче Ирану.

"Иран стал одним из главных военных покровителей России", - подчеркнул глава Минобороны Британии.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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