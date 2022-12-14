Иран опасается санкций Запада и намерен ограничить дальность ракет, которые передаст РФ – ISW

Иран планирует ограничить дальность ракет, которые Тегеран намерен поставлять агрессору России для войны против Украины. Государство опасается нарушения резолюции ООН, запрещающей поставки иранских ракет дальностью больше 300 километров, и последующих международных санкций. Об этом рассказали в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что Тегеран опасается последствий передачи России ракет дальностью более 300 км из-за резолюции 2231 Совбеза ООН, которая запрещает поставку иранских ракет большой дистанции.
"Иран опасается международной негативной реакции в связи с предоставлением России ракет большой дальности для использования в войне в Украине, и отметил, что резолюция 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), принятая в 2015 году, запрещает передачу или получение иранских баллистических ракет с дальность более 300 км и полезной нагрузкой более 500 кг до октября 2023 года", - отмечают специалисты со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
Аналитики подчеркнули, что если будет допущено нарушение резолюции Организации объединенных наций, международное сообщество может ввести повторные санкции против Ирана.
Ситуация с поставками Ираном ракет России
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Тегеран пока не поставил оккупанту РФ ни одной баллистической ракеты.
Также ничего не отправил России и Китай. Зафиксированы только поставки огромного количества бытовой техники.
Журналисты немецкого издания Zeit ранее сообщили, что Россия заказала у Ирана сотни дронов-камикадзе и ракет для нанесения ударов по Украине. По данным прессы, Москва испытывает серьезный дефицид снарядов и дронов.
"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", - подчеркнули в издании со ссылкой на свой источник.
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