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РФ заказала в Иране сотни ракет и БПЛА для атак по Украине – западные СМИ

7 декабря 2022, 13:09
Оккупантам требуются новые поставки вооружений на фоне обостряющейся нехватки средств для осуществления атак.
Россия, иранские дроны
Россия заказала новую партию вооружений в Иране / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Для усиления атак на Украину Россия заказала в Иране сотни беспилотных летательных аппаратов, а также баллистические ракеты.

О планах РФ по закупке новой партии вооружений в Иране пишет немецкое издание Zeit со ссылкой на данные, полученные от источников в ООН в Нью-Йорке.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", - цитируется неназванный источник издания.

РФ требуются новые поставки вооружений на фоне обостряющейся нехватки средств для осуществления атак - от снарядов до дронов.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", - добавил источник в Нью-Йорке.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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