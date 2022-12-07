РФ заказала в Иране сотни ракет и БПЛА для атак по Украине – западные СМИ

Для усиления атак на Украину Россия заказала в Иране сотни беспилотных летательных аппаратов, а также баллистические ракеты.
О планах РФ по закупке новой партии вооружений в Иране пишет немецкое издание Zeit со ссылкой на данные, полученные от источников в ООН в Нью-Йорке.
"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", - цитируется неназванный источник издания.
РФ требуются новые поставки вооружений на фоне обостряющейся нехватки средств для осуществления атак - от снарядов до дронов.
"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", - добавил источник в Нью-Йорке.
Поставки иранского вооружения РФ
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.
Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах
"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.
По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.
Читайте еще:
- "Мы будем абсолютно безжалостны": Украина предупредила Иран о последствиях сотрудничества с РФ
- Столкновение Ирана с Западом чревато для Украины заморозкой войны или уступками России – Куса
- Почему Иран не прекратит поставки оружия России: эксперт назвал две причины