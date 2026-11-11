Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

Ключевые тезисы:
- СБУ поразила малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"
- На двух нефтяных терминалах порта повреждены резервуары
- В СБУ проверяют данные об уничтожении боевых вертолетов РФ
Во время атаки на порт Усть-Луга в Ленинградской области страны-агрессора РФ в ночь на 11 ноября Служба безопасности Украины поразила малый ракетный корабль проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.
"В рамках спецоперации СБУ спланировала и осуществила поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Оно было спущено на воду в 2022 году", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве проверяют информацию об уничтожении боевых вертолетов РФ.видео дня
Удар также был нанесен по объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры в Усть-Луге. По предварительной информации, на терминале "Новатэк-Усть-Луга" беспилотники Центра спецопераций "Альфа" поразили несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый, произошел разлив нефтепродуктов.
На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там бушует масштабный пожар. Возгорание зафиксировали также на терминале АО "Фактор" и на железнодорожной станции Лужская.
Что известно о последствиях удара по Усть-Луге
По данным СБУ, основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов. На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.
Подробности об ударе привёл и Генеральный штаб ВСУ в Telegram. Там уточнили, что повреждены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объёмом 150 тыс. кубометров, установка гидрокрекинга, аппарат воздушного охлаждения, насосную станцию, а также причал, с которого нефтепродукты отгружаются на танкеры.
"Каждый поврежденный резервуар, установка или причал сокращают поступления нефти в бюджет страны-агрессора, за счет которых финансируются война и производство оружия", - подчеркнули в Генштабе.
В СБУ заявили, что продолжат систематически выводить из строя нефтяную инфраструктуру России, чтобы сократить поступления в бюджет Кремля, из которого финансируется производство ракет и дронов.
"Российский тыл не может чувствовать себя в безопасности: за террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры РФ получает ответ на своей территории", - подчеркнули в ведомстве.
Смогут ли удары по НПЗ и портам остановить экономику России
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что ключевая задача Украины - лишить Россию дизельного топлива.
"Наша основная задача на пути к этой цели - добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизельного топлива - российская экономика остановится", - подчеркнул специалист.
Говоря о возможном энергетическом перемирии, эксперт обратил внимание, что Москва выдвигает отдельные требования в отношении портов.
"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер и разблокировать порты", - пояснил Загородний.
В то же время аналитик прогнозирует, что зима станет для российского топливного рынка особенно сложной.
"Россию зимой ждет большой "туапсец"! И Украина готовится. Осталось добить всего несколько российских заводов, чтобы в РФ начался дизельный кризис", - подытожил эксперт.
Удары по Усть-Луге - новости по теме
Как сообщал Главред, порт Усть-Луга оказывается под ударами не впервые. 1 сентября операторы ГУР МО Украины нанесли удар по комплексу "Новатак-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Мощность этого комплекса составляет почти 8 млн тонн газового конденсата в год.
Удары по нефтяной отрасли России заметно усилились с конца октября. По данным Reuters, украинские дроны сократили мощности нефтепереработки РФ примерно на 30%. Атаки возобновились после того, как не удержалось объявленное Трампом энергетическое перемирие.
Силы обороны также наносят удары по кораблям-носителям "Калибров". В ночь на 9 сентября ВМС ВСУ поразили ракетой "Нептун" фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Фрегат входит в состав Черноморского флота РФ и является носителем крылатых ракет "Калибр".
Читайте также:
- В России бьют тревогу из-за потери сразу трёх экипажей лётчиков - что произошло
- РФ может запустить десятки ракет в течение 48 часов - какие регионы находятся под угрозой
- Есть погибшие, раненые и значительные разрушения: РФ нанесла удар по Яготину под Киевом
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред