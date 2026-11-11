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Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

Юрий Берендий
11 ноября 2026, 19:21
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Под удар попали терминалы "Новатек-Усть-Луга" и "Усть-Луга Ойл", где бушует масштабный пожар.
Поражён носитель
В СБУ сообщили о новых подробностях удара по порту Усть-Луга / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • СБУ поразила малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"
  • На двух нефтяных терминалах порта повреждены резервуары
  • В СБУ проверяют данные об уничтожении боевых вертолетов РФ

Во время атаки на порт Усть-Луга в Ленинградской области страны-агрессора РФ в ночь на 11 ноября Служба безопасности Украины поразила малый ракетный корабль проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

"В рамках спецоперации СБУ спланировала и осуществила поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Оно было спущено на воду в 2022 году", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве проверяют информацию об уничтожении боевых вертолетов РФ.

видео дня

Удар также был нанесен по объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры в Усть-Луге. По предварительной информации, на терминале "Новатэк-Усть-Луга" беспилотники Центра спецопераций "Альфа" поразили несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый, произошел разлив нефтепродуктов.

На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там бушует масштабный пожар. Возгорание зафиксировали также на терминале АО "Фактор" и на железнодорожной станции Лужская.

Что известно о последствиях удара по Усть-Луге

По данным СБУ, основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов. На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Подробности об ударе привёл и Генеральный штаб ВСУ в Telegram. Там уточнили, что повреждены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объёмом 150 тыс. кубометров, установка гидрокрекинга, аппарат воздушного охлаждения, насосную станцию, а также причал, с которого нефтепродукты отгружаются на танкеры.

"Каждый поврежденный резервуар, установка или причал сокращают поступления нефти в бюджет страны-агрессора, за счет которых финансируются война и производство оружия", - подчеркнули в Генштабе.

В СБУ заявили, что продолжат систематически выводить из строя нефтяную инфраструктуру России, чтобы сократить поступления в бюджет Кремля, из которого финансируется производство ракет и дронов.

"Российский тыл не может чувствовать себя в безопасности: за террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры РФ получает ответ на своей территории", - подчеркнули в ведомстве.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Смогут ли удары по НПЗ и портам остановить экономику России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что ключевая задача Украины - лишить Россию дизельного топлива.

"Наша основная задача на пути к этой цели - добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизельного топлива - российская экономика остановится", - подчеркнул специалист.

Говоря о возможном энергетическом перемирии, эксперт обратил внимание, что Москва выдвигает отдельные требования в отношении портов.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер и разблокировать порты", - пояснил Загородний.

В то же время аналитик прогнозирует, что зима станет для российского топливного рынка особенно сложной.

"Россию зимой ждет большой "туапсец"! И Украина готовится. Осталось добить всего несколько российских заводов, чтобы в РФ начался дизельный кризис", - подытожил эксперт.

Удары по Усть-Луге - новости по теме

Как сообщал Главред, порт Усть-Луга оказывается под ударами не впервые. 1 сентября операторы ГУР МО Украины нанесли удар по комплексу "Новатак-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Мощность этого комплекса составляет почти 8 млн тонн газового конденсата в год.

Удары по нефтяной отрасли России заметно усилились с конца октября. По данным Reuters, украинские дроны сократили мощности нефтепереработки РФ примерно на 30%. Атаки возобновились после того, как не удержалось объявленное Трампом энергетическое перемирие.

Силы обороны также наносят удары по кораблям-носителям "Калибров". В ночь на 9 сентября ВМС ВСУ поразили ракетой "Нептун" фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Фрегат входит в состав Черноморского флота РФ и является носителем крылатых ракет "Калибр".

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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