В комнате холодно даже при закрытых окнах: простой тест поможет выяснить причину

Даже закрытые пластиковые окна могут пропускать холодный воздух, если уплотнитель износился или створка недостаточно плотно прилегает к раме.

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Как найти щели в окнах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как проверить герметичность пластиковых окон

Почему изнашиваются оконные уплотнители и как правильно их заменить

Как отрегулировать пластиковое окно, если створка неплотно прилегает к раме

Даже закрытые пластиковые окна могут пропускать холодный воздух. Причиной могут быть изношенные уплотнители, недостаточный прижим створки к раме или деформация конструкции.

Главред расскажет, как самостоятельно проверить герметичность с помощью листа бумаги или обычной свечи.

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Как проверить, пропускают ли окна холод

Один из самых простых способов - тест с бумагой, пишет CHIP. Для этого нужно вставить лист между рамой и створкой и закрыть окно. Если бумага плотно зажата и её трудно вытащить, окно прилегает достаточно плотно. Если же лист легко выходит, это может свидетельствовать о недостаточном прижатии створки.

Также можно воспользоваться зажженной свечой. Её нужно осторожно провести вдоль периметра закрытого окна. Если пламя начинает колебаться или отклоняться, в этом месте, вероятно, есть щель, через которую проходит воздух. Во время проверки важно держать огонь подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов.

Как устранить проблему с уплотнителем

Часто причиной сквозняков становится резиновый уплотнитель, который со временем теряет эластичность, деформируется или становится пористым. Из-за этого створка перестает плотно прилегать к раме.

По словам эксперта по ремонту Томаса Герке, заменить уплотнитель можно самостоятельно. Сначала нужно удалить старую резину и очистить паз от остатков грязи. Затем новый уплотнитель постепенно вдавливают в паз по всему периметру окна. Материал нельзя растягивать, иначе после установки могут образоваться зазоры. Новый уплотнитель следует подбирать в соответствии с профилем конкретного окна.

Почему окно закрывается неплотно

Если уплотнитель в нормальном состоянии, причиной сквозняков может быть перекос створки. Из-за провисания нарушается геометрия конструкции, и окно перестает плотно прилегать к раме.

Франк Ланге из Немецкой ассоциации производителей окон и фасадов также обращает внимание на правильное использование фурнитуры. Для полной фиксации закрытого окна ручку нужно поворачивать на 90 градусов. Если этого не делать, створка может закрываться неправильно, а механизмы со временем - заклинивать.

Как уменьшить потери тепла через окна / Инфографика: Главред

Незначительные перекосы можно устранить регулировкой запорных механизмов. Для этого используют специальные винты с прорезью или шестигранной головкой, которые позволяют изменять силу прижима створки к раме. Однако если окно сильно провисло или фурнитура заклинила, лучше поручить ремонт мастеру, чтобы не повредить конструкцию.

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