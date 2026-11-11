Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

В ISW напомнили, что заявления РФ перекликаются с требованиями, которые Кремль выдвинул НАТО в декабре 2021 года.

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В ISW оценили цели РФ на переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/umerov_rustem

Кратко:

НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России

НАТО играет центральную роль в системе европейской безопасности

Россия пытается использовать трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби не только для обсуждения прекращения войны, но и для продвижения своих требований по изменению всей системы безопасности в Европе. По оценке американских аналитиков, Москва фактически возвращается к ультиматумам, которые выдвигала НАТО и Вашингтону в декабре 2021 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обратили внимание на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он утверждал, что прежде чем переходить к урегулированию войны в Украине, необходимо договориться о будущей архитектуре безопасности Европы. Такой порядок действий глава российского МИД назвал "совершенно разумным".

Аналогичную позицию озвучил неназванный источник в российской делегации, участвующей в переговорах в Абу-Даби. По его словам, прекращение войны в Украине является лишь одним из вопросов более масштабного обсуждения европейской безопасности. Москва же стремится сделать именно эту тему центральной в переговорном процессе.

В ISW напомнили, что подобные заявления перекликаются с требованиями, которые Кремль выдвинул НАТО в декабре 2021 года. Тогда Россия настаивала, чтобы Альянс отказался от размещения новых вооружений и военного персонала на территории государств, вступивших в него после 1997 года.

Фактически выполнение таких требований означало бы предоставление Москве права влиять на решения НАТО и ограничение суверенного выбора европейских государств относительно вступления в Альянс.

Аналитики также обратили внимание на противоречие между позицией Кремля и заявлениями специального посланника президента США Джареда Кушнера. Последний подчеркивал, что после заключения мирного соглашения Украина и другие государства должны сохранить суверенитет и право самостоятельно определять вопросы собственной безопасности и участия в военных союзах. При этом НАТО продолжит играть центральную роль в системе европейской безопасности.

В ISW считают, что Москва вновь пытается использовать тезис об угрозе со стороны НАТО для оправдания своей агрессии против Украины. Кремль утверждает, что потенциальное вступление Украины в Альянс якобы создавало угрозу российской безопасности и было одной из так называемых "коренных причин" войны, которые необходимо устранить в рамках мирных переговоров.

В то же время аналитики подчеркивают, что НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России. По их оценке, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году Владимир Путин начал, в частности, с целью подорвать единство Североатлантического альянса и западных стран.

"Длительная кампания когнитивной войны Кремля, ошибочно обвиняющая НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, направлена на оправдание усилий Москвы по восстановлению контроля над бывшими советскими государствами и не отражает реальной обеспокоенности России собственной безопасностью", - подытожили в ISW.

Помешают ли внутренние конфликты Трампа мирным переговорам

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина срока Трампа пройдет в противостоянии с Конгрессом, и это будет отвлекать Белый дом от мирного процесса.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности, от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт предупредил, что внутриполитическая борьба в США может сказаться и на отношениях с Киевом.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Скептически оценивает нынешний раунд и политолог Артем Бронжуков. В комментарии 24 каналу он предположил, что американские переговорщики в первую очередь работают на имидж своего президента.

"Американские переговорщики занимаются пиаром Дональда Трампа и, вероятно, создают иллюзию прогресса", - отметил он.

На вопрос, остановит ли нынешняя встреча боевые действия, эксперт ответил пессимистично.

"Покончит ли эта встреча с войной? Наверняка нет", - сказал Бронжуков.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне встречи Кушнер обнародовал четыре цели команды Трампа в мирном процессе. По его словам, президент США стремится создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби стали первыми с февраля.

Американскую сторону на встрече представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После начала переговоров Уиткофф сделал первое заявление о координации позиций США, Украины и Европы. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Впоследствии стало известно, что переговоры между Украиной, США и Россией на сегодня завершились. Первый раунд обсуждений длился более четырёх часов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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