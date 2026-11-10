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Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

Мария Николишин
10 ноября 2026, 20:24
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Глава МИД подчеркнул, что Украина сегодня гораздо сильнее, чем год назад, а сотрудничество с США будет продолжаться.
Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах
Сибига рассказал, о чем договорились в ОАЭ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem

Главное из заявления Сибиги:

  • Украина передала партнерам план морского и энергетического перемирия
  • Киев настаивает на встрече Зеленского с Путиным
  • США продолжают поставлять Украине разведданные и вооружение

Украина изложила на переговорах в Абу-Даби собственное видение прекращения огня, гарантий безопасности и формата встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона, сообщает МИД Украины.

По словам министра, Киев разработал отдельные подходы к обеспечению спокойствия на море и в энергетике.

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"Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", - отметил Сибига.

Позицию украинской делегации в ОАЭ он свел к нескольким пунктам. Один из них может существенно повлиять на сроки завершения боевых действий.

"Деэскалация и предложенные Украиной перемирие, гарантии безопасности, встреча президента Зеленского с Путиным, которая, по моему личному убеждению, может действительно ускорить окончание войны", - подчеркнул глава МИД.

Как Кремль манипулирует в отношении Донбасса

Отдельно министр обвинил Путина в попытках ввести в заблуждение западных союзников. По его словам, Кремль распространяет среди партнеров тезис о том, что под украинским флагом на Донбассе осталась лишь десятая часть территории.

"Это неправда. Украина контролирует 20% территорий. Украина гораздо сильнее, чем в прошлом году", - подчеркнул Сибига.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какая роль США в переговорах

После встреч в Абу-Даби глава МИД отметил готовность американской администрации и в дальнейшем прилагать усилия для прекращения российской агрессии.

Он добавил, что помимо дипломатической поддержки, США остаются для Киева ключевым поставщиком разведывательной информации и вооружения.

"Мы ценим это взаимодействие с американской стороной. Мы получаем разведданные от Соединенных Штатов, военное оборудование, которое поступает к нам в рамках соответствующих программ. Поэтому это взаимодействие продолжается и будет продолжаться", - подытожил Сибига.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Чего ожидать от мирных переговоров

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что ослабление позиций Дональда Трампа после выборов в США может заставить Владимира Путина отказаться от ультимативных требований на переговорах.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что европейским странам, в свою очередь, необходимо согласовать общий подход к отношениям с Москвой.

Переговоры в Абу-Даби - что известно

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и страной-агрессором Россией в Абу-Даби был очень продуктивным, однако рассчитывать на окончательное урегулирование войны не стоит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе переговоров стороны обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности для Украины и деэскалацию. Сначала делегация провела беседу с европейскими и американскими партнерами, а затем начались трехсторонние переговоры с участием представителей страны-агрессора.

Также известно, что спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев. Там они планируют напрямую поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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