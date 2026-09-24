Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина

Осталось добить пару НПЗ – и в России начнется дизельный кризис, а далее под ударами будут энергообъекты и газ, например, Ямальский крест, отметил Загородний.

https://glavred.info/interview/zimoy-rossiyu-zhdet-bolshoy-tuapsec-zagorodniy-nazval-bolevye-tochki-po-kotorym-budet-bit-ukraina-10799003.html Ссылка скопирована

Мы в эндшпиле войны, Украина накапливает потенциал, который позволит уничтожить Россию – Загородний / Коллаж: Главред

Встреча Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН существенно отличалась от предыдущих, ведь теперь президент США уже не мог упрекнуть своего украинского коллегу в отсутствии "карт". Оказалось, что у Киева на руках сейчас не просто "карты", а серьезные козыри: украинские удары по российским НПЗ влияют на мировой рынок дизеля, а Вашингтону Киев "делает больно", когда бьет по связанным с США судам и инфраструктуре. А вот Трампу, "закончившему" восемь войн и очень жаждущему пополнить этот список войной в Украине, сложно было похвастаться: обуздать Путина и усадить его за стол переговоров без помощи Китая ему никак не удается.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, какие "карты" появились у Украины в диалоге с США, как Зеленский подколол Трампа и загнал в ловушку на недавней встрече, почему энергетического перемирия не будет, а Россию ждет грандиозный "туапсец" этой зимой, по каким болевым точкам Москвы будут наноситься украинские удары, и что будет, когда Украина начнет "массажировать" Ямальский крест, а также в какой точке российско-украинской войны мы находимся, и что ее остановит.

Как вы оцениваете встречу Зеленского и Трампа в целом? Какие хорошие новости и тревожные сигналы принесла она Украине?

видео дня

Результат этих встреч определяется не столько заявлениями, прозвучавшими на них, а сопутствующими и последующими практическими шагами: ударами Украины по территории России, применением украинской баллистики, перехватом Украиной инициативы в войне – все это видят американцы. Более того, Штаты понимают, что рычагов давления на нашу страну сейчас нет.

А так, США выступили за энергетическое перемирие, которое должно соблюдаться обеими сторонами, то есть Россия должна прекратить удары по украинской энергетике. Это – ловушка для Трампа. Ведь сейчас Украина в более выигрышной позиции: если Трамп хочет продемонстрировать результат в процессе урегулирования российско-украинской войны, пусть предоставляет нам оружие – закончим войну до выборов, и будет ему счастье. Если – нет, то это будут проблемы Трампа с выборами в Конгресс.

Дипломатическая позиция Киева при этом безупречна: никто не может заподозрить нас в том, что мы хотим ликвидации России (хотя на самом деле мы этого хотим и активно над этим работаем). Украина хочет мира, но его не хочет Путин. Потому пусть Штаты решают что-то с Путиным.

США выступили за энергетическое перемирие между Украиной и РФ, но это – ловушка для Трампа, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Насколько вероятно завершение войны до зимы, на которое надеется Зеленский? И в каком виде может быть это "завершение"?

Пока Путин при власти, он будет воевать.

Давайте различать публичную позицию Зеленского и непубличную. Зеленский говорит об окончании войны и мире, потому что под это нам дают деньги. Ведь если Киев начнет прямо заявлять, что в гробу мы видели Россию и хотим ее развала, то под это деньги не дадут. А сейчас все упирается в Путина и пока еще работающую экономику РФ.

Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, ликвидации Путина как главы государства, что повлечет за собою еще бо́льшую тряску в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и лишится возможности продолжать боевые действия.

Наша основная задача на пути к этой цели – добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. В первую очередь это нужно для того, чтобы в России не было дизеля. Не будет дизеля – российская экономика остановится. Сколько российская власть ни печатала бы рубль, сколько бы она ни изгалялась, это не поможет. Без дизеля невозможно будет обеспечивать армию и дальнейшее продолжение войны. Например, сейчас Россия столкнулась с проблемой – как произвести зимний дизель, ведь это все-таки "зимняя страна", для россиян это критично.

А как вы оцениваете дальнейшие планы Путина? Ведь вы отмечаете, что Россия будет вести войну, пока он у власти. Путин при определенных условиях готов закончить войну? Или, наоборот, очевидны его намерения при любых обстоятельствах идти на эскалацию – открыть новое направление фронта в Украине, а то и напасть на страны НАТО?

Эскалация в Украине и открытие нового направления фронта здесь бесперспективны, и в Кремле это понимают. А вот нападение на страны Евросоюза и НАТО вполне вероятно. Особенно после того, как европейцы так уже "облизали" Усманова и Фридмана, сняв с них санкции. Я считаю, что эти шагом Европа создала дополнительный повод для РФ ударить по европейским странам. Потому крайне высока вероятность операции России против стран Европы. В принципе, РФ и так уже ведет "гибридную" войну против них: россияне уже атакуют объекты на территории стран ЕС, а российские дроны нарушают воздушное пространство той же Польши. Примечателен недавний случай, когда польские военные, заметив залетевший в Польшу беспилотник, позвонили в полицию, чтобы выяснить, что за дрон появился возле их военной базы. Москва видит, что собрались тюфяки, у которых нет воли к сопротивлению.

После подобных историй вероятность операции России против стран Европы очень возрастает. Москва предпримет такие действия в надежде на то, что Германия и Франция сдадут Центральную Европу.

Путин понимает бесперспективность эскалации в Украине и, с большой вероятностью, ударит по Польше и Германии, считает Загородний / Коллаж: Главред

Какие страны ЕС, на ваш взгляд, рискуют оказаться под ударом России?

Прежде всего России в этом плане интересны Польша и Германия. Впрочем, Германию россияне и так уже "кошмарят". А Польша привлекательна для Москвы еще и тем, что это хаб поддержки Украины. Кроме того, если выбить Польшу, то и страны Балтии будут себя чувствовать незащищенно, потому что единственный, кто может за них вписаться, – это Варшава. Как ни как, у Польши есть армия, по крайней мере, так утверждают поляки. В общем, если выбить Польшу, то страны Балтии – это уже чисто технический вопрос для России.

Сколько России нужно "шахедов", чтобы уничтожить всю энергетику стран Балтии? Существуют разные подсчеты, но все они называют смешные цифры: 20-30 дронов, чтобы парализовать эти страны. На Польшу в первом залпе России нужно будет запустить около тысячи дронов. То же самое касается и Германии.

Зеленский отмечал, что "зимой нам будет непросто", если до того война не закончится. Ключевой вопрос – что по ПВО и Patriot по итогам встречи Зеленского и Трампа? Зимний пакет от США будет, лицензию на производство ракет для Patriot американцы предоставят? Формулировки Трампа на эту тему были традиционно невнятными.

Вопрос лицензий не влияет на то, как мы переживем эту зиму: пройдет еще года два до того, как будет произведена первая ракета.

Основное – это давление на Трампа с тем, чтобы он продал ракеты для Patriot. Деньги на нам европейцы дадут, так что это бизнес.

Скорее всего, Украина также просила оперативно предоставить ракеты, необходимые для перехвата "Искандеров", и расширить возможности вести разведку через те же Starlink. Корректировать удары дронами по стационарным объектам на территории противника у Украины возможность есть. А вот с мобильными целями – сложнее.

В каком-то смысле Трамп и Зеленский нашли друг друга, ведь переговорная тактика Зеленского очень похожа на то, как ведет себя Трамп: он просит очень много, чтобы получить хотя бы половину. А половины нам может быть и достаточно. При этом, конечно же, нужно производить и свое, а не ждать у моря погоды.

Так что, если говорить о "зимнем пакете" и ракетах для Patriot, то я думаю, что дадут, но не все, а примерно половину.

Ракеты для Patriot США дадут, но не все, что просит Украина, а половину, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Энергетическое перемирие – насколько оно вероятно, да и выгодно ли Украине прекратить удары по российским НПЗ и прочим объектам энергетики?

Энергетического перемирия не будет. Прежде всего по той причине, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в пакете в том числе и разблокировать порты.

Главный вопрос, который возникает в контексте энергетического перемирия, – каков юридический статус Крыма и других временно оккупированных территорий? Москва ведь будет требовать, чтобы не было ударов по всей территории России, соответственно, и по Крыму, и по другим оккупированным территориям. Украина, естественно, на это не согласится. И я думаю, что на этом вопрос будет закрыт.

Даже если Путин согласится на урезанный вариант – лишь бы Украина не била по Москве, это сразу заметят. И на Путина посыпятся вопросы из разряда "а что, Крым мы больше не признаем российским?".

Если же Украина прекратит удары по территории того же Крыма и Донбасса де-факто признает, что это не наши территории.

Вот потому я думаю, что на этом разговор об энергетическом перемирии закончится.

Если энергетического перемирия зимой не будет, то что ждет Россию в этом случае – с топливным кризисом, работой НПЗ, с электроэнергией (можем мы зимой вырубить свет Москве)?

О! Россию зимой ждет большой "туапсец"! И Украина готовится. Осталось добить всего парочку российских заводов, чтобы в РФ начался дизельный кризис. Кроме того, Украина показала, что у россиян, конечно, крутая система ПВО в Москве, но и ее пробить можно. Далее – под ударами будут энергетические объекты и газ. А ведь в России на газу работает 70% электростанций. В России семь точек, которые Украина может выбить массированными ударами, что погрузит европейскую часть РФ в блэкаут.

Украина уже готова наносить удары по очень больным точкам России, что прекратит функционирование российской экономики.

Украина готовится погрузить Россию зимой в грандиозный "туапсец", подчеркнул Загородний / Скриншот

Судя по заявлениям Рубио, предшествовавшим встрече, у Украины "есть карты", причем именно той масти, которая в этой игре козырная: оказалось, что Украина влияет на мировые цены на дизель, что она бьет по американским судам, чем делает больно Штатам…

Именно так. Потому я отметил, что все эти встречи и переговоры – это ерунда. Главное – демонстрация силы. Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Наши возможности наращиваются. "Фламинго" летают, баллистика летает, дроны летают… Американцы все это прекрасно видят, потому что онлайн наблюдают полеты любых ракет и отмечают результативность. Потому в какой-то мере они будут вынуждены следовать тому, что будет диктовать Украина.

Зеленский говорил, что Си Цзиньпин мог бы повлиять на Путина в вопросе прекращения войны, и просил Трампа попробовать привлечь Китай к более активной позиции. Как вы полагаете, включится ли Китай, и что Трамп и Си Цзиньпин могут "сообразить на двоих" по поводу России?

Переведу с языка Зеленского на понятный: "Трамп – ты, конечно, крутой пацан, но с Россией ты что-то не справляешься. Мы тебя уважаем и признаем твою крутость. Но, наверное, надо подключать других крутых пацанов". Это тонкая поддевка Трампа: мол, он и Путина на встречу не может привезти, и угомонить Россию не может. А раз так, нужно подключать Китай, который точно сможет повлиять на Москву. Либо же у Трампа есть другое решение, к которому Киев его плавно подводит, – предоставить Украине Tomahawk и другое оружие, проблему решим сами, без Китая, Трампу при этом счастье и все лавры, а Украина выдвинет его на премию мира.

Пекину выгодно продолжение войны, ведь если она закончится, США всей своей тушей накинутся на Китай, отметил Загородний / Фото: Белый дом

А пошло бы на пользу Украине, если бы Китай стал активным участником переговоров?

Китай и так все устраивает: война идет, США тратят ресурсы. А если сейчас закончится война, то США всей своей тушей накинутся на Китай. У Пекина очень выгодная позиция: он стачивает ресурс Запада в Украине, но и плакать китайцы не будут, если грохнется Россия. Без Москвы Китай преспокойно сможет вывезти из Якутии нефть, газ и алмазы, при этом еще и якутам качество жизни повысят. Потому Китай в случае дезинтеграции России не расстроится.

Целостная Россия сейчас нужна именно США.

Если судить по заявлениям на встрече Трампа и Зеленского о переговорах, то, как вы считаете, начнутся ли они в ближайшее время, в каком формате, а главное – каков их потенциал? Или традиционно ключевое будет решаться на поле боя.

Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского. Даже если вдруг такая встреча состоится, то Путин на ней будет говорить то же самое, что озвучивал публично, соответственно, смысла в ней особого нет.

Хочу подчеркнуть, со стороны Зеленского просьбы, адресованные Трампу, организовать переговоры и встречу с Путиным – это давление на Трампа. Ведь если он не может это сделать, тогда нужно решать вопрос по-другому. Как – мы говорили выше.

Мы в эндшпиле войны, сейчас наша задача – добить российские НПЗ, подчеркнул Загородний / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

В какой точке этой войны мы сейчас находимся? Виден ли "свет в конце тоннеля"?

Мы в эндшпиле, это точно. Украина уже приобретает потенциал для того, чтобы уничтожить Россию. Сейчас наша задача – добить НПЗ, особенно производящие дизель, тогда Россия просто остановится. Дизеля не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если не будет работать экономика, не будет денег на ведение войны. А если остановится война, начнется дезинтеграция России.

Украина уже наносит удары по Новому Уренгою, и это уже подтверждено. Тем самым мы показали, что способны Россию "помассажировать" еще там, и тогда не будет еще и газа. Ведь мы можем накрыть Ямальский крест или заводы по дегазации, а тогда окажется, что Россия этой зимой остается еще и без газа. А морозы в России посуровее, чем в Украине.

И мобилизация в РФ никак не сможет повлиять на эти наши планы. Во-первых, мобилизовать людей бесплатно не получится – нужны будут деньги. Во-вторых, если не будет дизеля, то Путин может мобилизовывать сколько угодно, это будет "до лампочки": как он перевезет мобилизованных, как обучит. Для всего этого нужен дизель, потому что Россия живет на нем. Потому мобилизация мало поможет России – как говорят, перед смертью не надышишься

Вы говорите о серьезных проблемах у России уже нынешней зимой, но наш глава ГУР совсем недавно отмечал, что у РФ хватит ресурсов для ведения войны еще в 2027-2028 годах.

Опять-таки, давайте разделять публичные заявления и реальные действия. Военное планирование всегда отталкивается от наихудшего сценария. Чтобы лишить Россию возможности воевать в 2027-2028 годах, нам нужно перебить сейчас дизель. При таких условиях в зиму РФ войдет в очень плохом состоянии. И тогда вопрос уже будет стоять иначе: какая именно часть России будет способна воевать в 2027-2028 годах.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред