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РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля

Анна Косик
24 сентября 2026, 10:16
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Военное вторжение российской армии не так страшно для стран Европы, как более глобальные цели Москвы.
РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля
Россия стремится к расколу в западных структурах / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сказал Розумный:

  • Европе будет трудно сохранить единство против РФ
  • Гибридные угрозы могут расколоть НАТО и ЕС

Страна-агрессор Россия уже несколько лет подряд ведет против стран НАТО и Евросоюза гибридную войну. Но если враг перейдет от дозированных провокаций к открытым действиям, способность Европы действовать единым фронтом против РФ остается под вопросом.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

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"С одной стороны, российская угроза в определенной степени объединяет Европу, актуализирует вопросы общей безопасности и побуждает к коллективным решениям - в сфере перевооружения, мобилизации ресурсов, пересмотра общей внешней политики. Но если и когда дело дойдет до практических шагов, очевидно, что Европе очень трудно сохранить единодушие", - отметил Розумный.

Подобные разногласия среди союзников в сфере безопасности уже возникали ранее. Показательным примером стала реакция на теракты в США в начале 2000-х годов.

"Мы уже были свидетелями раскола европейского сообщества по вопросам безопасности и реагирования на внешние вызовы. Когда после терактов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты применили пятую статью НАТО и призвали союзников присоединиться к интервенции в Афганистане, позиции европейских государств относительно дальнейшего участия разошлись", - рассказал политолог.

Наибольший риск для Европы заключается не в военном нападении РФ

По словам Розумного, наибольший риск для единства союзников кроется не в прямом военном нападении, а в размытых сценариях, когда сложно однозначно квалифицировать действия России как агрессию.

"Если российская угроза проявится каким-то не слишком очевидным образом - если это будут гибридные угрозы, условное провозглашение какой-то "Нарвской республики" в Эстонии или что-то подобное - это, очевидно, не вызовет единодушия ни в НАТО, ни в Европейском Союзе", - подчеркнул эксперт.

Именно в этом, по его оценке, и заключается расчет Москвы - продемонстрировать неспособность западных структур действовать согласованно. Впрочем, это одновременно подтолкнет НАТО и ЕС к пересмотру собственных процедур.

"В таком случае и Европейскому Союзу, и НАТО придется совершенствовать свои механизмы, в частности, пересматривать принцип консенсусного принятия решений. Это локальная проблема, но она отражает общий кризис управления и выработки общей позиции. То есть Европе придется становиться более действенной, консолидированной и искать способы этого добиться", - резюмировал Розумный.

Война РФ против Европы - последние новости

Напомним, Главред писал, что европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении российской активности против стран НАТО. По оценкам некоторых представителей разведывательного сообщества, Москва может попытаться проверить готовность Альянса к противостоянию уже в ближайшие месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможности нападения России на страны НАТО и убежден, что Москва не планирует атаковать территорию Альянса.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины.

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О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005–2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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