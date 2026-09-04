Новая угроза для НАТО из Беларуси: Тихановская предупредила о планах РФ

Оппозиционерка получала информацию о новых военных объектах на границах с Украиной и странами Евросоюза.

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Тихановская предупредила НАТО об угрозе со стороны Беларуси / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Беларусь могут использовать для провокаций против НАТО

Тихановская заявила об инфраструктуре для "Орешника"

По железной дороге Беларуси могут перебрасывать войска

Страна-агрессор Россия может использовать территорию Беларуси для обострения напряженности и провокаций против стран НАТО. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии LRT.

По ее словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по-прежнему готов предоставить территорию и инфраструктуру для возможных российских наступательных или устрашающих операций против Альянса.

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Она рассказала, что получала данные о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси - как у границы с Украиной, так и вдоль границ со странами Евросоюза.

"Мы должны быть очень осторожны - мы видим, что в Беларуси развернута инфраструктура для ракет "Орешник"; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", - подчеркнула Тихановская.

Кроме того, по ее мнению, белорусская железнодорожная сеть может быть использована для переброски российских военных и вооружения.

"Орешник" / Инфографика: Главред

Россия хочет расшатать ситуацию на территории ЕС

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что вероятность специальной военной провокации со стороны страны-агрессора РФ против НАТО довольно высока.

По его словам, все теракты и провокации в Европе происходят по единому плану и замыслу Кремля.

"Это нужно России, чтобы дестабилизировать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюз и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там российские спецслужбы проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят "уши" Кремля, торчащие оттуда", - отметил он.

Угроза провокаций РФ в НАТО - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявляли, что Россия может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары либо осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможности нападения России на страны НАТО и убежден, что Москва не планирует атаковать территорию Альянса.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что Кремлю не требуется подкрепление северокорейскими подразделениями для новой агрессии против Запада. Российскому диктатору Владимиру Путину хватит рейдового отряда, чтобы спровоцировать кризис внутри НАТО еще до окончания войны в Украине.

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О персоне: Светлана Тихановская Светлана Георгиевна Тихановская (род. 11 сентября 1982 года, г. Микашевичи, Беларусь) - белорусская оппозиционная политик, бывшая кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года. Стала главной оппоненткой Александра Лукашенко после того, как к выборам не допустили её мужа Сергея Тихановского. После объявления результатов выборов и начала массовых протестов была вынуждена покинуть Беларусь. В настоящее время проживает за рубежом и представляет демократические силы страны на международном уровне в качестве лидера белорусской оппозиции и главы Объединенного переходного кабинета Беларуси. Выступает за демократические перемены, новые выборы и освобождение политических заключённых, а также поддерживает Украину в войне против России.

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