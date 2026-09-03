Российский актер добровольно пошел убивать украинцев

Иван Захава отменил свои спектакли, чтобы убивать украинцев на их земле.

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Российский актер собрался идти убивать за террориста Путина / Коллаж Главред, фото Instagram/zakhava

Кратко:

Что сообщили в театре об актере

Что о нем известно

Театральный российский актер Иван Захава решил добровольно отправиться на оккупированные Россией украинские земли, чтобы убивать мирных граждан Украины.

Как пишут пропагандистские СМИ, в театре имени Вахтангова, где работал убийца сообщили, что тот отправился добровольцем на войну против Украины.

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На сборе труппы, о решении актера стать террористом, сообщил директор театра Кирилл Крок.

Российский актер собрался убивать / Фото Instagram/zakhava

"Мы не будем показывать его в ближайшие месяцы, потому что наш артист, наш коллега, наш друг Иван Захава принял решение и уходит добровольцем на оккупированные Россией территории. Возвращайся здоровым и живым!" - сказал Крок в присутствии самого актёра.

Передать привет оккупанту лично и пожелать ему мирной земли над головой можно тут.

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О персоне: Иван Захава Иван Захава - Российский киноактер, сценарист. В 1991-м сыграл Рыжего в сюрреалистической драме "Нога", где его партнерами были Иван Охлобыстин и Пётр Мамонов. Поддерживает нападение террориста Путина на Украину. В 2026 году он отправился на войну, убивать мирных украинцев.

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