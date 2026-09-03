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В РФ расстреляли генерала ВКС РФ, который приказал бить по "Охматдету" - росСМИ

Руслана Заклинская
3 сентября 2026, 17:33
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В Саратовской области России было совершено покушение на генерал-майора ВВС РФ Николая Варпаховича.
В РФ расстреляли генерала ВКС РФ, который приказал бить по 'Охматдету' - росСМИ
Николай Варпахович, последствия удара РФ по "Охматдету" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Главное:

  • В РФ совершили покушение на генерала Николая Варпаховича
  • Он находится в критическом состоянии
  • Варпахович командует 22-й бомбардировочной дивизией РФ

В Саратовской области России 3 сентября был ранен генерал-майор ВКС РФ Николай Варпахович. Военный страны-агрессора получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщили российские Telegram-каналы ASTRA, MASH и российское СМИ ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Нападение произошло около 7:00 в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области. По информации российского Telegram-канала MASH, неизвестный подъехал к частному дому на мотоцикле и открыл огонь по военному.

видео дня

Сообщается, что две пули попали в пострадавшего. Водитель генерала также получил ранение, однако сумел сбежать, спрятаться, а затем вернулся и вызвал скорую помощь.

Российские СМИ пишут, что Варпаховичу извлекли пули в больнице и сейчас его готовят к транспортировке спецборт в Москву. Нападающего пока не задержали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь военнослужащего.

Кто такой Николай Варпахович

Варпахович командует 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизией дальнего авиационного базирования ВКС РФ. В состав дивизии входят экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Село Пробуждение в Саратовской области, где произошло нападение, по данным ASTRA, указано как один из адресов российского генерала.

31 августа СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским военным чиновникам, которых украинская спецслужба связывает с ракетными ударами по журналистам Reuters в Донецкой области и детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Одним из фигурантов дела является Николай Варпахович. По данным следствия, именно он отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года.

Тогда, по данным СБУ, подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации РФ атаковали медицинское учреждение крылатой ракетой Х-101, запущенной с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

СБУ также связывает российского генерала с ракетными ударами дальнемагистральной авиации РФ по Умани.

Ликвидация российских военных - новости по теме

Напомним, российские СМИ сообщали о подрыве автомобиля Дамира Давыдова, начальника ГРАУ. Взрыв произошел в подмосковной Балашисе 9 июня.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешел на службу в ВМФ РФ.

Как ранее сообщал Главред, издание "Цензор.НЕТ" сообщило о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. Под автомобилем было заложено взрывное устройство.

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Об источнике: ТАСС

ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) - крупнейшее государственное информационное агентство страны-агрессора России, полностью подконтрольное Кремлю.

Было основано в 1904 году (под разными названиями). Полное название: Информационное агентство России ТАСС.

Штаб-квартира находится в Москве.

ТАСС является ключевым рупором официальной позиции Кремля. Агентство распространяет официальные заявления российских властей; формирует государственную информационную повестку; принимает активное участие в информационной войне против Украины и Запада; систематически публикует пропагандистские материалы и дезинформацию.

ТАСС включено в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Канады, Украины и ряда других стран.

Агентство рассматривается как инструмент государственной пропаганды РФ. Его материалы не считаются независимым источником информации.

Независимые международные организации и медиаэксперты отмечают систематическое искажение фактов; подачу информации исключительно в интересах Кремля; манипулятивные формулировки и пропагандистские нарративы; распространение фейков и неподтвержденных данных, особенно на тему войны в Украине.

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