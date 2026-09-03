В РФ расстреляли генерала ВКС РФ, который приказал бить по 'Охматдету' - росСМИ

Главное:
- В РФ совершили покушение на генерала Николая Варпаховича
- Он находится в критическом состоянии
- Варпахович командует 22-й бомбардировочной дивизией РФ
В Саратовской области России 3 сентября был ранен генерал-майор ВКС РФ Николай Варпахович. Военный страны-агрессора получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщили российские Telegram-каналы ASTRA, MASH и российское СМИ ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Нападение произошло около 7:00 в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области. По информации российского Telegram-канала MASH, неизвестный подъехал к частному дому на мотоцикле и открыл огонь по военному.
Сообщается, что две пули попали в пострадавшего. Водитель генерала также получил ранение, однако сумел сбежать, спрятаться, а затем вернулся и вызвал скорую помощь.
Российские СМИ пишут, что Варпаховичу извлекли пули в больнице и сейчас его готовят к транспортировке спецборт в Москву. Нападающего пока не задержали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь военнослужащего.
Кто такой Николай Варпахович
Варпахович командует 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизией дальнего авиационного базирования ВКС РФ. В состав дивизии входят экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.
Село Пробуждение в Саратовской области, где произошло нападение, по данным ASTRA, указано как один из адресов российского генерала.
31 августа СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским военным чиновникам, которых украинская спецслужба связывает с ракетными ударами по журналистам Reuters в Донецкой области и детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Одним из фигурантов дела является Николай Варпахович. По данным следствия, именно он отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года.
Тогда, по данным СБУ, подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации РФ атаковали медицинское учреждение крылатой ракетой Х-101, запущенной с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
СБУ также связывает российского генерала с ракетными ударами дальнемагистральной авиации РФ по Умани.
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Напомним, российские СМИ сообщали о подрыве автомобиля Дамира Давыдова, начальника ГРАУ. Взрыв произошел в подмосковной Балашисе 9 июня.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешел на службу в ВМФ РФ.
Как ранее сообщал Главред, издание "Цензор.НЕТ" сообщило о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. Под автомобилем было заложено взрывное устройство.
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Об источнике: ТАСС
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