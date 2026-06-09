Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

В России сообщили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Давыдова, который отвечал за снабжение российской армии ракетами и снарядами.

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Под Москвой взорвали высокопоставленного военного из Минобороны РФ — что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

В Подмосковье утром 9 июня взорвали автомобиль высокопоставленного военного РФ

По предварительным данным, ликвидирован начальник ГРАУ Давыдов

Погибший отвечал за поставки ракет и боеприпасов на фронт

В подмосковной Балашисе утром 9 июня произошел взрыв автомобиля, в результате которого, по предварительным данным, погиб высокопоставленный военный чиновник РФ. Речь идет о начальнике Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамире Давыдове, который отвечал за обеспечение российской армии ракетным и артиллерийским вооружением. Об этом сообщают российские СМИ и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По данным российских СМИ, взорванный внедорожник принадлежал самому Давыдову, который приобрел подержанный автомобиль в 2024 году. Сообщается, что более 15 лет назад он возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ во Владимирской области, а впоследствии стал руководителем всего Главного ракетно-артиллерийского управления. Российские источники также утверждают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину генерал неоднократно посещал временно оккупированную территорию Луганской области.

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"Дамир Давыдов — офицер, ответственный в российском Министерстве обороны за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт. По свидетельствам очевидцев, сразу после взрыва генерал был еще жив, но, по пока неподтвержденным данным, он скончался еще до прибытия медиков", — отмечают российские СМИ.

Для Украины Давыдов давно считался одной из приоритетных целей из-за его причастности к военным преступлениям. Согласно украинской базе данных "Книга палачей", он непосредственно участвовал в планировании и организации российского вторжения 24 февраля 2022 года, а также отвечал за обеспечение российских войск боеприпасами.

Если информация о его гибели подтвердится, это станет уже четвертым случаем ликвидации российского офицера такого уровня в тылу РФ с начала полномасштабной войны.

Что известно о Дамире Давыдове

По информации проекта Evocation, Дамир Давыдов родился 4 февраля 1969 года и вырос в закрытом городе Пенза-19 (ныне Заречный). Его отец, Рафаиль Давыдов, работал на производственном объединении "Старт", которое до 2002 года специализировалось на изготовлении ядерных ракет. Давыдов продолжил профессиональный путь отца и стал автором нескольких патентов, связанных с ракетными двигателями и артиллерийскими боеприпасами.

По состоянию на 2009 год он возглавлял Центральное испытательное техническое бюро (воинская часть 63341) при 51-м арсенале, а в 2017 году получил повышение и стал начальником одного из управлений Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Также сообщается, что он удалил или очистил большинство своих аккаунтов в социальных сетях, оставив только страницу в Instagram, хотя информация о нем сохранилась в веб-архивах.

По данным проекта, жену Давыдова зовут Елена, у супругов есть сын Рафаил и дочь Эльмира. В то же время отмечается, что часть его семьи уже длительное время проживает в США. При этом сам Давыдов отвечал за обеспечение российской армии боеприпасами и поддержание боеготовности ядерных ракет, часть которых направлена, в частности, и на территорию Соединенных Штатов.

Украина будет уничтожать российских топ-военных — комментарий эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Украина потенциально способна ликвидировать высокопоставленных российских военных, которых считает причастными к преступлениям против Украины.

По его мнению, реализация таких операций возможна, хотя для этого нужно время, ведь необходимо установить местонахождение целей и подготовить соответствующие меры. Эксперт считает, что со временем российские чиновники и военные будут пытаться тщательнее скрывать свое пребывание, однако это не исключает возможности проведения подобных операций в будущем.

Жданов также отметил, что потенциальными целями могут быть представители высшего военно-политического руководства России, включая Владимира Путина.

"Для нас особенно было бы важно ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова, потому что он руководит этой кампанией. То, что отдельных командиров мы в прифронтовой зоне ликвидировали — это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации — то это совсем другое дело", — подытожил он.

По его словам, самым сложным этапом является подготовка операции — от сбора информации и слежки до доставки необходимых средств поражения. Непосредственное выполнение, по его мнению, значительно проще по сравнению с организационной работой.

Эксперт добавил, что ликвидация генералов в тылу может негативно повлиять на моральное состояние российского командного состава, заставляя его представителей чувствовать постоянную угрозу собственной безопасности.

Ликвидация российских топ-военных — последние новости по теме

Ранее ликвидировали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кирилова. По данным СБУ, Кирилов отдавал приказы применять химическое оружие против украинских войск.

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области искусно взорвали автомобиль с двумя российскими офицерами, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как ранее сообщал Главред, в подмосковной Балашисе взорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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