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Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

Юрий Берендий
9 июня 2026, 15:49
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Зеленский заявил, что реальное прекращение огня возможно лишь при наличии эффективного международного механизма контроля и политической готовности России.
Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему
Мирные переговоры — Зеленский объяснил риски перемирия для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Прекращение огня возможно только при наличии четкого мониторинга
  • Для достижения договоренности о тишине нужна встреча лидеров государств

Президент Владимир Зеленский заявил, что любое прекращение огня между Украиной и Россией требует четких механизмов контроля и международного мониторинга. По его словам, без надежного надзора Москва может использовать паузу в боевых действиях для перегруппировки сил и продвижения на отдельных участках фронта. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом, которую транслировал Офис президента Украины.

"Нельзя просто сегодня сказать, что это – прекращение огня, и завтра оно заработало. Да, это воля и это решение, но сегодня мы стоим не вот так с врагом, а есть буферные зоны – 20-30-40 км. Эти буферные зоны увеличиваются с развитием дронных технологий. (…) Давайте представим, что завтра мы сказали: "Прекращение огня". Что будет делать Россия, мы прекрасно понимаем, если у нас не будет гарантов мониторинга прекращения огня. Россия будет пользоваться тем, что буферная зона уже не буферная зона, потому что есть прекращение огня, и подойдет, например, на 20 км. В некоторых частях Украины это большой риск", — сказал президент.

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Президент Владимир Зеленский отметил, что введение режима прекращения огня возможно только после определения механизмов работы мониторинговых миссий. По его словам, именно прекращение боевых действий должно стать первым обязательным условием для начала переговорного процесса, после чего к работе должны присоединиться дипломаты.

Он также подчеркнул, что для достижения договоренности о прекращении огня необходима встреча лидеров Украины и России, желательно с участием представителей Европы и США.

Зеленский подчеркнул, что Украина обладает политической волей для такого процесса, однако, по его словам, пока Россия не продемонстрировала аналогичной готовности.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда переговорный процесс может возобновиться — мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что если в течение лета не удастся придать новый импульс переговорному процессу, то осенью могут появиться дополнительные политические предпосылки для его активизации.

По его мнению, важную роль в этом контексте будут играть не только выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября, но и выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться 18–20 сентября.

Чаленко отметил, что российские власти используют эти выборы как инструмент легитимизации режима в условиях постепенного снижения общественной поддержки милитаристской риторики. В то же время эксперт предупредил о риске того, что после завершения избирательных кампаний в России и США боевые действия могут вновь усилиться уже зимой.

"Я понимаю, что на выборах в РФ "рисуют" необходимый результат, но все равно, если опираться на показатели предыдущих выборов, где "Единая Россия" набрала около 50%, а сейчас их рейтинги свидетельствуют, что они даже до 30% не дотягивают, то это серьезный фактор для использования политического момента, по крайней мере для организации многомесячного режима прекращения огня", — подытожил он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что военного решения войны в Украине нет. США продолжают поддержку Украины, несмотря на маловероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа не может выступать посредником в переговорах из-за поставок военной помощи Украине, настаивая на роли США, в частности ссылаясь на соглашение с Трампом как основу для мирного урегулирования. Украинская сторона, со своей стороны, отвергает односторонние договоренности без участия самих украинцев и европейских партнеров, подчеркивая важность прямых переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что фанатик в Кремле отказался от мира. Он добавил, что это приведет к ужесточению санкций и усилению поддержки Украины со стороны мирового сообщества. Как ранее сообщал Главред, дипломатическое давление будет определяющим фактором для изменений на фронте.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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