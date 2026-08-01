Защита от плесени и мягкости — что добавить в маринованные помидоры

Маринованные помидоры с горчицей готовятся без стерилизации и кипячения. Этот рецепт поможет получить упругие помидоры без плесени уже через 15–20 дней

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Маринованные помидоры / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как замариновать помидоры без стерилизации

Зачем добавлять горчичный порошок

Когда маринованные помидоры будут готовы

Маринованные помидоры остаются одной из самых популярных традиционных заготовок на зиму. Добавление горчичного порошка помогает сохранить плоды упругими, предотвращает появление плесени и придает помидорам пикантный, умеренно острый вкус. Главное преимущество этого способа - полное отсутствие термической обработки: заготовку готовят без кипячения воды, стерилизации и приготовления маринада. Главред расскажет подробнее.

Рецептом и точными пропорциями квашеных помидоров с горчицей поделился автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них". По его словам, такие помидоры съедаются очень быстро, поэтому мариновать их можно постепенно в течение всего сезона сбора урожая.

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Необходимые ингредиенты и специи (на 3-литровую банку)

помидоры - столько, сколько поместится в банку;

листья хрена - 1–2 листа;

корень хрена - небольшой кусочек;

укроп и петрушка - по небольшому пучку (подойдет как молодая, так и зрелая зелень);

чеснок - 2 крупных или 3 мелких зубчика;

чёрный перец горошком - 7–8 горошин;

соль - 1 столовая ложка;

сахар - 2 столовые ложки;

горчичный порошок - 2 столовые ложки;

листья смородины - 2–3 листа;

холодная некипяченая вода (чистая питьевая или родниковая).

Пошаговый процесс приготовления

Выбор томатов и подготовка

Для квашения лучше всего подходят помидоры с плотной кожицей, обычно сливовидных сортов (например, "Рио Фуэго") или гибриды F1. Мягкие салатные помидоры лучше не использовать, поскольку они быстро размягчаются, теряют форму и привлекательный вид.

Формирование заготовки в банке

На дно чистой трёхлитровой банки выкладывают листья и измельчённый корень хрена, укроп, петрушку и чеснок. Важно не добавлять слишком много чеснока, ведь из-за его избытка рассол может стать мутным или быстрее испортиться.

Затем укладывают помидоры: на дно кладут более твёрдые и коричневатые плоды, а ближе к верху - спелые красные. Банку периодически слегка встряхивают, чтобы помидоры уложились как можно плотнее.

Видео о том, как замариновать помидоры с горчицей на зиму, можно посмотреть здесь:

Добавление специй

Сверху на помидоры высыпают черный перец горошком, соль, сахар и главный секретный ингредиент - горчичный порошок.

Заливка водой

В банку медленно наливают холодную некипячёную воду. Делать это нужно постепенно, чтобы специи и горчица равномерно оседали на дно и растворялись.

Завершающий этап

Сверху на помидоры выкладывают 2–3 листа смородины. Они придают заготовке приятный аромат и помогают предотвратить появление плесени. Банку плотно закрывают обычной капроновой крышкой.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Условия хранения и готовность

После закрытия банку сразу ставят в холодное место - подвал, погреб или прохладную кладовую.

Квашение длится 15–20 дней. Точный срок зависит от сорта томатов, толщины кожицы, качества воды и температуры хранения. Готовые помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный квашеный вкус с легкой остротой.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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