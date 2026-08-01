Защита от плесени и мягкости — что добавить в маринованные помидоры

Читайте в материале:
- Как замариновать помидоры без стерилизации
- Зачем добавлять горчичный порошок
- Когда маринованные помидоры будут готовы
Маринованные помидоры остаются одной из самых популярных традиционных заготовок на зиму. Добавление горчичного порошка помогает сохранить плоды упругими, предотвращает появление плесени и придает помидорам пикантный, умеренно острый вкус. Главное преимущество этого способа - полное отсутствие термической обработки: заготовку готовят без кипячения воды, стерилизации и приготовления маринада. Главред расскажет подробнее.
Рецептом и точными пропорциями квашеных помидоров с горчицей поделился автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них". По его словам, такие помидоры съедаются очень быстро, поэтому мариновать их можно постепенно в течение всего сезона сбора урожая.
Необходимые ингредиенты и специи (на 3-литровую банку)
- помидоры - столько, сколько поместится в банку;
- листья хрена - 1–2 листа;
- корень хрена - небольшой кусочек;
- укроп и петрушка - по небольшому пучку (подойдет как молодая, так и зрелая зелень);
- чеснок - 2 крупных или 3 мелких зубчика;
- чёрный перец горошком - 7–8 горошин;
- соль - 1 столовая ложка;
- сахар - 2 столовые ложки;
- горчичный порошок - 2 столовые ложки;
- листья смородины - 2–3 листа;
- холодная некипяченая вода (чистая питьевая или родниковая).
Пошаговый процесс приготовления
Выбор томатов и подготовка
Для квашения лучше всего подходят помидоры с плотной кожицей, обычно сливовидных сортов (например, "Рио Фуэго") или гибриды F1. Мягкие салатные помидоры лучше не использовать, поскольку они быстро размягчаются, теряют форму и привлекательный вид.
Формирование заготовки в банке
На дно чистой трёхлитровой банки выкладывают листья и измельчённый корень хрена, укроп, петрушку и чеснок. Важно не добавлять слишком много чеснока, ведь из-за его избытка рассол может стать мутным или быстрее испортиться.
Затем укладывают помидоры: на дно кладут более твёрдые и коричневатые плоды, а ближе к верху - спелые красные. Банку периодически слегка встряхивают, чтобы помидоры уложились как можно плотнее.
Видео о том, как замариновать помидоры с горчицей на зиму, можно посмотреть здесь:
Добавление специй
Сверху на помидоры высыпают черный перец горошком, соль, сахар и главный секретный ингредиент - горчичный порошок.
Заливка водой
В банку медленно наливают холодную некипячёную воду. Делать это нужно постепенно, чтобы специи и горчица равномерно оседали на дно и растворялись.
Завершающий этап
Сверху на помидоры выкладывают 2–3 листа смородины. Они придают заготовке приятный аромат и помогают предотвратить появление плесени. Банку плотно закрывают обычной капроновой крышкой.
Условия хранения и готовность
После закрытия банку сразу ставят в холодное место - подвал, погреб или прохладную кладовую.
Квашение длится 15–20 дней. Точный срок зависит от сорта томатов, толщины кожицы, качества воды и температуры хранения. Готовые помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный квашеный вкус с легкой остротой.
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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"
YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.
Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.
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