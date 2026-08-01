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Защита от плесени и мягкости - что добавить в маринованные помидоры

Марина Иваненко
1 августа 2026, 18:09
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Маринованные помидоры с горчицей готовятся без стерилизации и кипячения. Этот рецепт поможет получить упругие помидоры без плесени уже через 15–20 дней
Маринованные помидоры
Маринованные помидоры / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как замариновать помидоры без стерилизации
  • Зачем добавлять горчичный порошок
  • Когда маринованные помидоры будут готовы

Маринованные помидоры остаются одной из самых популярных традиционных заготовок на зиму. Добавление горчичного порошка помогает сохранить плоды упругими, предотвращает появление плесени и придает помидорам пикантный, умеренно острый вкус. Главное преимущество этого способа - полное отсутствие термической обработки: заготовку готовят без кипячения воды, стерилизации и приготовления маринада. Главред расскажет подробнее.

Рецептом и точными пропорциями квашеных помидоров с горчицей поделился автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них". По его словам, такие помидоры съедаются очень быстро, поэтому мариновать их можно постепенно в течение всего сезона сбора урожая.

видео дня

Необходимые ингредиенты и специи (на 3-литровую банку)

  • помидоры - столько, сколько поместится в банку;
  • листья хрена - 1–2 листа;
  • корень хрена - небольшой кусочек;
  • укроп и петрушка - по небольшому пучку (подойдет как молодая, так и зрелая зелень);
  • чеснок - 2 крупных или 3 мелких зубчика;
  • чёрный перец горошком - 7–8 горошин;
  • соль - 1 столовая ложка;
  • сахар - 2 столовые ложки;
  • горчичный порошок - 2 столовые ложки;
  • листья смородины - 2–3 листа;
  • холодная некипяченая вода (чистая питьевая или родниковая).

Пошаговый процесс приготовления

Выбор томатов и подготовка

Для квашения лучше всего подходят помидоры с плотной кожицей, обычно сливовидных сортов (например, "Рио Фуэго") или гибриды F1. Мягкие салатные помидоры лучше не использовать, поскольку они быстро размягчаются, теряют форму и привлекательный вид.

Формирование заготовки в банке

На дно чистой трёхлитровой банки выкладывают листья и измельчённый корень хрена, укроп, петрушку и чеснок. Важно не добавлять слишком много чеснока, ведь из-за его избытка рассол может стать мутным или быстрее испортиться.

Затем укладывают помидоры: на дно кладут более твёрдые и коричневатые плоды, а ближе к верху - спелые красные. Банку периодически слегка встряхивают, чтобы помидоры уложились как можно плотнее.

Видео о том, как замариновать помидоры с горчицей на зиму, можно посмотреть здесь:

Добавление специй

Сверху на помидоры высыпают черный перец горошком, соль, сахар и главный секретный ингредиент - горчичный порошок.

Заливка водой

В банку медленно наливают холодную некипячёную воду. Делать это нужно постепенно, чтобы специи и горчица равномерно оседали на дно и растворялись.

Завершающий этап

Сверху на помидоры выкладывают 2–3 листа смородины. Они придают заготовке приятный аромат и помогают предотвратить появление плесени. Банку плотно закрывают обычной капроновой крышкой.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Условия хранения и готовность

После закрытия банку сразу ставят в холодное место - подвал, погреб или прохладную кладовую.

Квашение длится 15–20 дней. Точный срок зависит от сорта томатов, толщины кожицы, качества воды и температуры хранения. Готовые помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный квашеный вкус с легкой остротой.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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