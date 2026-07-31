Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

Вы узнаете:
- Как приготовить пышный омлет
- Что добавить в омлет вместо молока
- Как и когда нужно солить яйца
Омлет часто считают простым блюдом, но именно он нередко становится испытанием для кулинарных навыков. Вместо нежной и пышной текстуры многие получают плотный блин, который быстро оседает после приготовления.
Чтобы этого избежать, Главред расскажет о нескольких проверенных приёмах.
Что добавить в омлет вместо молока
Добавление молока делает вкус мягче, однако оно утяжеляет яичную массу. В результате омлет получается плотным и теряет воздушность. Поэтому опытные кулинары рекомендуют добавлять воду, пишет Radio Club. При нагревании она превращается в пар, который образует мелкие пузырьки внутри. Именно они обеспечивают пышность и нежную структуру.
Золотым правилом считается 1 столовая ложка холодной воды на каждое яйцо. Этого достаточно, чтобы омлет стал воздушным, но не водянистым.
Когда нужно солить яйца
Не менее важно правильно добавить соль. Если делать это уже на сковороде, вкус распределится неравномерно, и часть блюда может оказаться пересоленной. Рекомендуем посолить яйца перед взбиванием, тогда соль равномерно растворится и не нарушит нежную текстуру.
Есть ещё один приём: посолить яйца за 10–15 минут до приготовления. За это время соль повлияет на белки, и они будут меньше сжиматься при нагревании. Благодаря этому омлет получается более сочным.
Как правильно готовить омлет
Разбейте яйца в миску, добавьте воду, соль и щепотку перца. Взбейте вилкой или венчиком до легкой пены. Не стоит взбивать слишком долго - достаточно сделать массу однородной.
Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите кусочек сливочного масла и сразу вылейте смесь. Накройте крышкой и готовьте 2–4 минуты. Когда края уже схватились, а середина остаётся немного влажной, выключите огонь. Под крышкой омлет дойдёт до готовности и сохранит пышность.
Смотрите видео о том, как правильно готовить омлет:
@o_gorodnik ❓Чем вы обычно завтракаете? Для омлета: - 3 куриных яйца - 30 мл молока (или сливок) - соль, перец - пармезан - лосось, хамон (по желанию)#омлет#завтрак#готовим#рецепт#повар#украина#швеция♬ оригинальный звук - o_gorodnik
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Об источнике: RadioClub
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