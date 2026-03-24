Вовсе не 'глазунья', 'скрембл' и 'омлет': как на украинском называются эти блюда

Названия популярных блюд из яиц на украинском языке звучат совсем по-другому.

https://glavred.info/culture/vovse-ne-glazunya-skrembl-i-omlet-kak-na-ukrainskom-nazyvayutsya-eti-blyuda-10751291.html Ссылка скопирована

Как правильно называть блюда из яиц на украинском языке

Вы узнаете:

Многие украинцы до сих пор используют русизмы или заимствования, заказывая привычную яичницу. Популярный журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в своем TikTok-блоге напомнил исконно украинские названия популярных блюд из яиц.

Как отмечает активист, многие ошибочно используют название "яичница-глазунья", хотя в украинском языке для этого есть гораздо более точное слово.

видео дня

"Все понимают, что "глазунья" происходит от слова "глаза". Только где в украинских словарях потерялись эти "глаза" — я не понимаю", - иронизирует Рами.

Правильный вариант названия блюда, где желток остается целым и напоминает глаз, — оката яечня. Журналист добавил, что в украинском языке допустимы оба варианта: и яечня, и яешня.

Как по-украински будет скрембл

Модный заимствованный термин "скрембл" также имеет свой аутентичный украинский аналог. Этот деликатес, где яйца перемешиваются во время жарки, издавна называли "бовтанкой". Это слово идеально передает способ приготовления блюда и звучит гораздо роднее.

Как правильно называть омлет на украинском

Даже у классического омлета в украинском языке есть свое название. Традиционное блюдо из яиц, взбитых с молоком, в Украине называли "пряженя". Поэтому в следующий раз на кухне можно смело готовить не французский омлет, а настоящую украинскую "пряженю".

Смотрите видео о том, как правильно называть блюда из яиц на украинском языке:

О личности: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред