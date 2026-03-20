Выражение 'сколько душе угодно' является ошибкой - как сказать на украинском

Вы узнаете:
- Почему "сколько душе угодно" говорить неправильно
- Какие украинские варианты существуют
- Как сказать "много чего" на украинском
Украинский язык богат точными фразеологизмами, однако часто в повседневной речи проскакивают кальки с русского. Одним из таких камней преткновения является выражение "сколько душе угодно". Какими фразами заменить русское выражение, рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге.
По словам эксперта, фраза "скільки душі завгодно" — это типичный пример дословного перевода, которого стоит избегать. Вместо этого украинский язык предлагает другие варианты.
"Нет, не "скільки душі завгодно". Правильно говорить: скільки душа (або душечка) забажає", - подчеркнула Виктория Хмельницкая.
Если вы хотите подчеркнуть большое количество чего-либо, Виктория Хмельницкая советует использовать настоящие языковые "жемчужины": хоть гать гати, хоть греблю гати, досхочу, донесхочу, вволю и скільки влізе.
Для тех, кто предпочитает сдержанность, тренер предлагает использовать такие слова:
- доволі;
- з лишком або з надлишком;
- хоч скільки.
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#мова#антисуржик#приказки♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
