В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилось

Многие украинцы даже не догадываются, что в одной из областей страны до сих пор используют не только официальное киевское время. Речь идет о Закарпатье, где в повседневной жизни люди часто ориентируются еще и на так называемое местное время. Об этой особенности рассказала популярная блогерша из Закарпатья Ангелина Шпилька в видео в Instagram.
Главред выяснил, по какому времени живут на Закарпатье.
Почему на Закарпатье говорят о "местном времени"
По словам блогерши, для жителей области эта традиция привычна с детства, хотя для других украинцев она часто выглядит странной.
"У нас на Закарпатье есть свое местное время. Я думала, что об этом знают все, но вчера рассказала об этом в сторис и получила очень много вопросов", — рассказала она.
Речь идет о том, что в быту часть людей ориентируется на время, которое отличается от официального на один час.
"Закарпатье живет по киевскому и местному времени. И это единственная область, которая живет еще и по местному", — пояснила блогерша.
Чем отличается местное время на Закарпатье
Разница между двумя системами проста: местное время отстает от киевского на один час.
"Поэтому если в Киеве 12 часов, у нас 11", — отметила Ангелина.
При этом официальные учреждения работают по общегосударственному графику.
"Например, детские сады, школы, больницы, все остальные — работают по киевскому времени", — добавила она.
Из-за этого иногда возникают забавные ситуации.
"Когда я куда-то записываюсь, например, к врачу, то врач говорит: записали вас на 13:00. А я всегда переспрашиваю, это по местному или по киевскому времени", — поделилась блогерша.
Почему сохранилась такая традиция
Причина этой особенности кроется в истории региона. Территория современного Закарпатья долгое время не входила в состав Украины и жила по другому часовому поясу.
"Потому что Закарпатье долгое время не входило в состав Украины. И здесь было центральноевропейское время", — пояснила блогерша.
Когда регион вошел в состав государства, здесь официально ввели киевское время. Однако в быту люди продолжили жить в привычном ритме.
Именно поэтому на Закарпатье иногда можно услышать характерную фразу.
"У нас очень часто можно услышать фразу: "По какому? По местному или по киевскому?"", — рассказала блогерша.
Означает ли это отделение от Украины
Ангелина Шпилька в следующем видео подчеркивает, что эта особенность не имеет никакого политического или культурного подтекста — это лишь историческая традиция и привычка.
"Мы находимся в другом часовом поясе, но это не отделяет нас от Украины", — подчеркнула она.
По словам блогерши, местное время просто помогает людям жить в более естественном ритме.
"Это появилось не случайно, так людям проще жить в более естественном ритме жизни", — отметила она.
Закарпатская особенность
Блогерша подчеркивает, что гордится своим регионом и просто рассказывает о его уникальных традициях.
"Я никогда не хочу отделять Закарпатье от Украины. Я люблю Закарпатье, я люблю всю Украину и я просто рассказываю о жизни здесь", — подчеркнула она.
По ее словам, такие детали лишь подчеркивают культурное разнообразие страны и показывают, насколько разными могут быть региональные традиции.
О персонаже: Ангелина Шпилька
Ангелина Шпилька — блогер и контент-креатор, ведущая Instagram-страницу . В своем блоге она публикует короткие видео-reels, сторис и посты, посвященные личному стилю жизни, повседневным моментам, эмоциям и мотивационным мыслям. Контент страницы имеет формат lifestyle-блога и ориентирован на широкую аудиторию пользователей социальных сетей.
Основной акцент делается на личном опыте, эмоциях и общении с аудиторией, что позволяет формировать активное сообщество подписчиков. На страницу блогерши подписано более 13 тысяч пользователей.
