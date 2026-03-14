Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытие

Юрий Берендий
14 марта 2026, 20:23
Журналист Аким Галимов показал, как выглядели границы Руси тысячу лет назад. Государство занимало около 800 тысяч км² и было одним из крупнейших в Европе.
Как выглядели границы Украины раньше — какие границы Руси были на карте / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какими были границы Руси — карта
  • Как выглядела Русь 1000 лет назад
  • Как формировался украинский народ

Тысячу лет назад территория современной Украины была частью одного из крупнейших государств Европы. Историки отмечают, что границы этого государства значительно отличались от современных границ. О том, как выглядела карта того времени, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

По словам журналиста, на землях современной Украины люди жили с очень давних времен, а формирование государственности произошло с появлением Руси.

"Мы же начнем исследовать расселение украинцев со времени, когда на наших землях образовалось государство – Русь", — пояснил Галимов.

Главред выяснил, какими были границы Украины-Руси тысячу лет назад.

Какова была территория Руси

Исторические источники свидетельствуют, что государство Русь в период правления Владимира Великого и Ярослава Мудрого было одним из крупнейших в Европе.

"По свидетельству автора "Повести временных лет", Русь во времена князя Владимира Великого, а позже Ярослава Мудрого — это крупнейшее государство Европы. Ее площадь составляет примерно 800 тысяч квадратных километров", — отметил Галимов.

По масштабам это государство можно сравнить с современной Турцией, которая лишь немного уступает ему по территории.

Где проходили западные границы Руси

На западе территория государства начиналась от Карпат и включала часть современных польских земель.

"На западе границы русского государства начинаются от Карпат и включают современные территории Польши, в частности Перемышль", — пояснил Галимов.

В то же время славянские племена жили и за пределами горного хребта.

Он отмечает, что на территории современного Закарпатья и соседних земель проживали племена белых хорватов.

"В X веке белые хорваты поселились не только на землях Закарпатья, но и Прикарпатья и Галичины, став основой для формирования этнического населения этих земель", — отметил популяризатор истории.

Границы Руси / Скриншот

Северные границы Руси

На севере границы Руси проходили значительно дальше, чем территория современной Украины.

"На севере границы Руси проходят по Балтийскому морю, которое тогда называлось Варяжским, а конкретно по Финскому заливу и далее по Ладожскому и Онежскому озерам", — пояснил Галимов.

Такие города, как Псков и Новгород, тогда принадлежали Киевскому государству.

Почему южная граница Руси была нестабильной

В отличие от запада и севера, на юге четкой линии границы фактически не существовало.

"Но нельзя говорить о полноценном контроле русов над приграничными территориями. Ведь дальше, на восток к Азовскому морю, Дикое Поле — это степь, которую контролируют печенеги, а впоследствии половцы", — говорится в статье.

Эти территории были ареной постоянных конфликтов между русами и кочевыми народами.

Восточные территории Руси

На востоке государство Русь включало значительно более обширные территории, чем современная Украина.

"Ростов, Суздаль, Муром и Рязань — это города русского государства", — подчеркнул Галимов.

Историк отмечает, что Русь была крупным средневековым государством, объединявшим различные народы.

"И на самом деле это настоящая средневековая империя, которая объединяла под своим контролем славянские, балтийские, фино-угорские и тюркские племена", — пояснил он.

Какие племена стали основой украинского народа

По словам Галимова, большинство современных историков считают, что основу населения Руси составляли союзы славянских племен.

"Версия, которую поддерживает большинство современных историков, гласит, что население Русского государства — это союзы славянских племен: поляне, древляне, северяне, волыняне, тиверцы, уличи и белые хорваты", — отметил исследователь.

Именно эти племена впоследствии стали основой для формирования украинского народа.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

