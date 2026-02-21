Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах

Юрий Берендий
21 февраля 2026, 20:19
43
Аким Галимов объяснил, почему легенда о Рюрике могла быть политическим конструктом XII века, и рассказал, кто мог быть автором "Повести временных лет".
Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах
Легенду о варягах могли придумать - кто и зачем переписал историю Руси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какое происхождение у Рюриковичей
  • Кто основал Русь
  • Какая национальность у князей Киевской Руси

Откуда на самом деле взялось государство Русь и могла ли его история быть переписана еще в XII веке? Основатель проекта Реальная история и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил, почему легенда о варягах, которых якобы пригласили править в Киеве, вызывает все больше вопросов у исследователей.

Главред выяснил, кто написал "Повесть временных лет".

видео дня

Как появилась "Повесть временных лет"

Галимов напоминает, что история одного из главных источников о Руси начинается в XII веке. Это был период политической трансформации.

"Это были времена, когда централизованное государство Русь превратилось в федеративное объединение автономных княжеств. Именно в этот момент к власти приходит внук Ярослава Мудрого – Владимир Мономах. Он стремится восстановить централизованное русское государство", – рассказал он.

По словам Галимова, у новой власти была стратегическая цель.

"Но, похоже, он понимал, что для того, чтобы стать сильным европейским монархом, нужно развивать армию. Нужно писать историю правящей династии и в целом всех русских земель", - указывает Галимов.

Именно тогда в Киеве запускают масштабный исторический проект.

"Именно при правлении Мономаха в Киеве запускают проект, без преувеличения революционный — создание полной истории Руси от начала времен до современности. Так появляется "Повесть временных лет" – главный текст, описывающий историю Руси от начала нашей эры до начала XII века. В то время историю пишут не университеты и не академии. Ее пишут монахи", – рассказал он.

Смотрите видео об истории Киевской Руси:

Что не так с "Повестью временных лет"

Перед летописцем стояла сложная задача.

По словам Галимова, летописцу нужно было объяснить не просто отдельные события прошлого, а главное – как возникло государство Русь и откуда взялась его правящая династия, которую мы сегодня называем Рюриковичами.

Однако окончательного ответа до сих пор нет.

"И здесь стоит сказать честно – ни в XII веке, ни сегодня окончательного ответа на эти вопросы не существует", – говорится в видео.

Галимов отмечает, что там, где не хватало фактов, автор мог прибегать к художественным приемам.

"Но там, где информация обрывалась или ее вообще не было, приходилось фантазировать. Именно эти места и превратили летопись не только в историческое, но и в литературное произведение. Самый яркий пример – легенда о призвании варягов", – сказал он.

Легенда о варягах: что вызывает сомнения

По летописной версии, в IX веке славянские племена якобы пригласили варягов из Скандинавии.

"По версии летописи, в IX веке славянские племена на северных окраинах России якобы приглашают варягов – викингов из Скандинавии. Так их предводитель Рюрик начинает княжить в Новгороде", – указал он.

Далее, по словам Галимова, сюжет разворачивается как политическая драма с убийствами и борьбой за власть: Аскольд и Дир, поход на Киев, приход Олега с малолетним Игорем, установление новой династии.

Именно эта история впоследствии стала основой для нормандской теории, сформулированной в XIX веке о том, что якобы русские князья имели "исключительно скандинавское происхождение".

Какова была национальность князей Киевской Руси

Более того, в XIX веке эта версия подверглась политическим интерпретациям.

"В XIX – XIX веках эту теорию еще больше исказили российские пропагандисты", – резюмирует он.

В то же время Галимов подчеркивает, что сейчас в Украине растет количество оппонентов нормандской теории. Они убеждены, что эта версия является выдумкой летописца, отрицают присутствие викингов и считают, что киевские князья были местного происхождения.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

18:37Украина
"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Последние новости

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

Реклама
18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Реклама
16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Реклама
12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять