Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах

Откуда на самом деле взялось государство Русь и могла ли его история быть переписана еще в XII веке? Основатель проекта Реальная история и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил, почему легенда о варягах, которых якобы пригласили править в Киеве, вызывает все больше вопросов у исследователей.
Как появилась "Повесть временных лет"
Галимов напоминает, что история одного из главных источников о Руси начинается в XII веке. Это был период политической трансформации.
"Это были времена, когда централизованное государство Русь превратилось в федеративное объединение автономных княжеств. Именно в этот момент к власти приходит внук Ярослава Мудрого – Владимир Мономах. Он стремится восстановить централизованное русское государство", – рассказал он.
По словам Галимова, у новой власти была стратегическая цель.
"Но, похоже, он понимал, что для того, чтобы стать сильным европейским монархом, нужно развивать армию. Нужно писать историю правящей династии и в целом всех русских земель", - указывает Галимов.
Именно тогда в Киеве запускают масштабный исторический проект.
"Именно при правлении Мономаха в Киеве запускают проект, без преувеличения революционный — создание полной истории Руси от начала времен до современности. Так появляется "Повесть временных лет" – главный текст, описывающий историю Руси от начала нашей эры до начала XII века. В то время историю пишут не университеты и не академии. Ее пишут монахи", – рассказал он.
Что не так с "Повестью временных лет"
Перед летописцем стояла сложная задача.
По словам Галимова, летописцу нужно было объяснить не просто отдельные события прошлого, а главное – как возникло государство Русь и откуда взялась его правящая династия, которую мы сегодня называем Рюриковичами.
Однако окончательного ответа до сих пор нет.
"И здесь стоит сказать честно – ни в XII веке, ни сегодня окончательного ответа на эти вопросы не существует", – говорится в видео.
Галимов отмечает, что там, где не хватало фактов, автор мог прибегать к художественным приемам.
"Но там, где информация обрывалась или ее вообще не было, приходилось фантазировать. Именно эти места и превратили летопись не только в историческое, но и в литературное произведение. Самый яркий пример – легенда о призвании варягов", – сказал он.
Легенда о варягах: что вызывает сомнения
По летописной версии, в IX веке славянские племена якобы пригласили варягов из Скандинавии.
"По версии летописи, в IX веке славянские племена на северных окраинах России якобы приглашают варягов – викингов из Скандинавии. Так их предводитель Рюрик начинает княжить в Новгороде", – указал он.
Далее, по словам Галимова, сюжет разворачивается как политическая драма с убийствами и борьбой за власть: Аскольд и Дир, поход на Киев, приход Олега с малолетним Игорем, установление новой династии.
Именно эта история впоследствии стала основой для нормандской теории, сформулированной в XIX веке о том, что якобы русские князья имели "исключительно скандинавское происхождение".
Какова была национальность князей Киевской Руси
Более того, в XIX веке эта версия подверглась политическим интерпретациям.
"В XIX – XIX веках эту теорию еще больше исказили российские пропагандисты", – резюмирует он.
В то же время Галимов подчеркивает, что сейчас в Украине растет количество оппонентов нормандской теории. Они убеждены, что эта версия является выдумкой летописца, отрицают присутствие викингов и считают, что киевские князья были местного происхождения.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
