Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

Путин наблюдает за поведением США и НАТО и продолжает настаивать на своих целях.

Кратко:

Россия потеряла более 325 тыс. солдат убитыми

Около 10 млн украинцев стали внутренними и внешними переселенцами

За 2025 год погибло больше гражданских, чем за все предыдущие годы

Четыре года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но до сих пор не достигла заявленных целей. Это унижает Владимира Путина и угрожает его политическому имиджу.

Как отмечает обозреватель The Telegraph Чарльз Мур, война заставила покинуть свои дома почти 10 млн украинцев. По официальным данным, погибли более 55 тыс. украинских военных и более 15 тыс. гражданских.

"Количество погибших среди гражданского населения за 2025 год выросло больше, чем за все предыдущие. А российские атаки на энергетическую инфраструктуру в самую холодную зиму войны направлены на то, чтобы заморозить украинцев насмерть", – пишет издание.

Издание подчеркивает, что администрация США при Дональде Трампе обернулась против Украины, из-за чего многие мирные жители погибли из-за отсутствия противовоздушной обороны.

Военные потери России

Россия потеряла, вероятно, более 325 тыс. солдат убитыми, а раненых или пропавших без вести – в три раза больше. За последние два месяца армия РФ потеряла больше солдат, чем приняла на службу.

"Разум Путина не обеспокоен этим, пока достигаются поставленные цели. Российский народ может смириться с 'ценой, которую стоит заплатить'. Но цели не достигаются", – отмечает The Telegraph.

Издание добавляет, что из-за отсутствия результатов Путин считает, что его единственный шанс – продолжать войну.

"Если бы он сейчас отступил, все неразрешимые вопросы обрушились бы на него", – отмечается в материале.

Успехи Украины

На фоне этого Украина демонстрирует определенные успехи. Страна сдерживает одно ядерное государство, которое поддерживает другое ядерное государство (Китай), и остается несокрушимой перед этими "преодолимыми" трудностями.

"Украина – единственная европейская страна, которая участвовала в крупномасштабной войне в Европе с 1945 года. Она стала ведущей военной державой на нашем континенте", – подчеркивает издание.

Впечатляет также, что Украина удерживает российский Черноморский флот в порту и даже атаковала российскую подводную лодку в сухом доке, не имея собственного военно-морского флота.

"Украина – самое изобретательное военное государство нашего времени. На ее фоне Путин и его соратники выглядят медлительными и негибкими", – отмечает The Telegraph.

Путин и внешнее восприятие

Вместе с тем, Путин добился успеха в войне за внешнее восприятие. Он четко понимает свои цели, тогда как НАТО демонстрирует расплывчатые и противоречивые позиции.

"Мало кто любит Путина, но он распространяет свою версию событий – что у РФ есть обоснованные претензии, что Украина коррумпирована, недемократична и не является настоящим государством, что НАТО представляет угрозу, на которую россияне могут законно жаловаться, и что Украина не может победить", – пишет издание.

По словам журналистов, Трамп поддерживает эту версию событий, постоянно обвиняя Украину в недостаточных уступках, но не выдвигает требований к России.

"Путин внимательно наблюдает за всем этим и видит, что у Трампа нет никаких принципиальных позиций, поэтому он продолжает настаивать", – подчеркивает The Telegraph.

Путин поднимает ставки – мнение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что угрозы Владимира Путина в адрес Украины и европейских стран свидетельствуют о его страхе перед развитием переговорного процесса. По словам эксперта, инициатива США идет быстрее и эффективнее, чем ожидало российское руководство, и именно это заставляет Путина демонстрировать "сложность ситуации" и якобы много нерешенных вопросов.

"Мы конструктивно работаем с американцами, и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов о том, кто виноват в том, что война не заканчивается", — отметил Рейтерович.

Эксперт подчеркнул, что подобное поведение Кремля свидетельствует о стратегической неуверенности и стремлении показать свое влияние, даже когда действия России продиктованы страхом и неудачами на дипломатическом фронте.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Как ранее сообщал Главред, Кремль распространяет заявления о якобы масштабных успехах на фронте, однако реальные показатели значительно скромнее. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил об обострении боевых действий с наступлением весны. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

Напомним, что оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

