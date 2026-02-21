Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

Руслан Иваненко
21 февраля 2026, 16:07
55
Путин наблюдает за поведением США и НАТО и продолжает настаивать на своих целях.
Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно
Отсутствие результатов заставляет Путина продолжать войну / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, МО РФ, сайт Кремля

Кратко:

  • Россия потеряла более 325 тыс. солдат убитыми
  • Около 10 млн украинцев стали внутренними и внешними переселенцами
  • За 2025 год погибло больше гражданских, чем за все предыдущие годы

Четыре года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но до сих пор не достигла заявленных целей. Это унижает Владимира Путина и угрожает его политическому имиджу.

Как отмечает обозреватель The Telegraph Чарльз Мур, война заставила покинуть свои дома почти 10 млн украинцев. По официальным данным, погибли более 55 тыс. украинских военных и более 15 тыс. гражданских.

видео дня

"Количество погибших среди гражданского населения за 2025 год выросло больше, чем за все предыдущие. А российские атаки на энергетическую инфраструктуру в самую холодную зиму войны направлены на то, чтобы заморозить украинцев насмерть", – пишет издание.

Издание подчеркивает, что администрация США при Дональде Трампе обернулась против Украины, из-за чего многие мирные жители погибли из-за отсутствия противовоздушной обороны.

Военные потери России

Россия потеряла, вероятно, более 325 тыс. солдат убитыми, а раненых или пропавших без вести – в три раза больше. За последние два месяца армия РФ потеряла больше солдат, чем приняла на службу.

"Разум Путина не обеспокоен этим, пока достигаются поставленные цели. Российский народ может смириться с 'ценой, которую стоит заплатить'. Но цели не достигаются", – отмечает The Telegraph.

Издание добавляет, что из-за отсутствия результатов Путин считает, что его единственный шанс – продолжать войну.

"Если бы он сейчас отступил, все неразрешимые вопросы обрушились бы на него", – отмечается в материале.

Успехи Украины

На фоне этого Украина демонстрирует определенные успехи. Страна сдерживает одно ядерное государство, которое поддерживает другое ядерное государство (Китай), и остается несокрушимой перед этими "преодолимыми" трудностями.

"Украина – единственная европейская страна, которая участвовала в крупномасштабной войне в Европе с 1945 года. Она стала ведущей военной державой на нашем континенте", – подчеркивает издание.

Впечатляет также, что Украина удерживает российский Черноморский флот в порту и даже атаковала российскую подводную лодку в сухом доке, не имея собственного военно-морского флота.

"Украина – самое изобретательное военное государство нашего времени. На ее фоне Путин и его соратники выглядят медлительными и негибкими", – отмечает The Telegraph.

Путин и внешнее восприятие

Вместе с тем, Путин добился успеха в войне за внешнее восприятие. Он четко понимает свои цели, тогда как НАТО демонстрирует расплывчатые и противоречивые позиции.

"Мало кто любит Путина, но он распространяет свою версию событий – что у РФ есть обоснованные претензии, что Украина коррумпирована, недемократична и не является настоящим государством, что НАТО представляет угрозу, на которую россияне могут законно жаловаться, и что Украина не может победить", – пишет издание.

По словам журналистов, Трамп поддерживает эту версию событий, постоянно обвиняя Украину в недостаточных уступках, но не выдвигает требований к России.

"Путин внимательно наблюдает за всем этим и видит, что у Трампа нет никаких принципиальных позиций, поэтому он продолжает настаивать", – подчеркивает The Telegraph.

Путин поднимает ставки – мнение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что угрозы Владимира Путина в адрес Украины и европейских стран свидетельствуют о его страхе перед развитием переговорного процесса. По словам эксперта, инициатива США идет быстрее и эффективнее, чем ожидало российское руководство, и именно это заставляет Путина демонстрировать "сложность ситуации" и якобы много нерешенных вопросов.

"Мы конструктивно работаем с американцами, и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов о том, кто виноват в том, что война не заканчивается", — отметил Рейтерович.

Эксперт подчеркнул, что подобное поведение Кремля свидетельствует о стратегической неуверенности и стремлении показать свое влияние, даже когда действия России продиктованы страхом и неудачами на дипломатическом фронте.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Как ранее сообщал Главред, Кремль распространяет заявления о якобы масштабных успехах на фронте, однако реальные показатели значительно скромнее. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил об обострении боевых действий с наступлением весны. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

Напомним, что оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запад Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:40Украина
Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:39Война
Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Последние новости

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

Реклама
14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Математика урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Реклама
13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

10:45

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправитьВидео

10:32

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

10:20

Они быстро "считывают" людей: три знака зодиака сочетают в себе гения и интуицию

10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

09:12

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

08:58

Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для БлизнецовВидео

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

Реклама
08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

05:23

Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

04:41

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять