Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

Рецепт универсальной закуски, которая спасет, когда гости на пороге.

Рецепт помидоров под шубой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Закуски делают праздничный стол более разнообразным. А чтобы еще и не тратить на их приготовление много времени, можно сделать для гостей быструю, но очень вкусную закуску помидоры под шубой.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.

Помидоры под шубой - рецепт

Ингредиенты:

Помидоры 2-3 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Майонез 2 ст. л.

Чеснок 2 зубчика

Твердый сыр 100 г

Перец

Укроп

Помидоры нарезаем кружочками. Смешиваем натертый плавленый сырок, майонез, измельченный чеснок, перец и любимые специи. Выкладываем начинку на кусочки помидоров и посыпаем натертым сыром. Украшаем закуску укропом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить помидоры под шубой:

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

