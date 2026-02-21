Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

Закуски делают праздничный стол более разнообразным. А чтобы еще и не тратить на их приготовление много времени, можно сделать для гостей быструю, но очень вкусную закуску помидоры под шубой.
Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.
Помидоры под шубой - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры 2-3 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Майонез 2 ст. л.
- Чеснок 2 зубчика
- Твердый сыр 100 г
- Перец
- Укроп
Помидоры нарезаем кружочками. Смешиваем натертый плавленый сырок, майонез, измельченный чеснок, перец и любимые специи. Выкладываем начинку на кусочки помидоров и посыпаем натертым сыром. Украшаем закуску укропом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить помидоры под шубой:
@mariiam_foodblog Вкусная закуска ? Помидоры под шубой ? Все очень просто и быстро! ? Ингредиенты: Помидоры спелые - 2-3 шт. Плавленый сыр - 2 шт. Майонез Провансаль от Щедро - 2 ст.л. Чеснок - 2 зубчика Перец по вкусу Твердый сыр - 100 грамм Укроп Приятного аппетита! Это очень вкусно!#помидоры#сыр#закуска#топ#закускарецепт♬ Через две недели - Группа "Барвы Подолья"
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
