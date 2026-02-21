Укр
Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

Анна Косик
21 февраля 2026, 05:23
Рецепт универсальной закуски, которая спасет, когда гости на пороге.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
помидоры под шубой
Рецепт помидоров под шубой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Закуски делают праздничный стол более разнообразным. А чтобы еще и не тратить на их приготовление много времени, можно сделать для гостей быструю, но очень вкусную закуску помидоры под шубой.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.

Помидоры под шубой - рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры 2-3 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Твердый сыр 100 г
  • Перец
  • Укроп

Помидоры нарезаем кружочками. Смешиваем натертый плавленый сырок, майонез, измельченный чеснок, перец и любимые специи. Выкладываем начинку на кусочки помидоров и посыпаем натертым сыром. Украшаем закуску укропом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить помидоры под шубой:

