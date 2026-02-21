Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

В Кремле рассчитывали реализовать этот сценарий в течение нескольких дней.

Покушение на Зеленского / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

РФ пыталась неоднократно ликвидировать Владимира Зеленского

Первая попытка должна была состоятся за несколько дней после начала вторжения

За время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, ликвидация главы государства была ключевой частью первоначального плана Москвы по быстрому захвату Украины. В Кремле рассчитывали реализовать этот сценарий в течение нескольких дней после начала вторжения.

"Его должны были схватить или убить, если он не сбежит первым", — пишет CNN.

Собеседник телеканала, близкий к президенту, сообщил, что во время нескольких неудачных покушений российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от резиденции главы государства. По его словам, исполнителям был отдан приказ ликвидировать Зеленского.

В прошлом году стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.

Также сообщалось, что в Польше задержали мужчину, который хотел помочь российским спецслужбам в убийстве президента Украины Владимира Зеленского.

