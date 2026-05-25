Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

Анна Косик
25 мая 2026, 20:40
Украина работает над тем, чтобы найти необходимые варианты.
Patriot, Зеленский
Президент рассказал о ситуации с защитой Украины от атак РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • Антибаллистика сегодня в дефиците
  • Украина ищет пути получения необходимого оружия
  • Киев надеется на поддержку Вашингтона

Украина работает с партнерами над тем, чтобы усилить систему ПВО. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, антибаллистика сейчас – это глобальный дефицит из-за войны с Ираном. Но Украине нужно искать варианты, поэтому переговоры с партнерами продолжаются.

"Что касается защиты неба – мы говорим со всеми партнерами об этом. К сожалению, долгое время не было прогресса с Америкой по расширению производства противоракетной обороны. Мы пытаемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной противоракетной обороны на континенте в достаточном объеме", – добавил глава государства.

Зеленский заверил, что переговоры с Америкой об их возможностях поддержать Украину продолжатся, потому что лидерство США очень необходимо.

Украина начала по-новому бороться с воздушными целями РФ

Главред писал , что, по словам заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павла Елизарова, в Украине изменили концепцию отношения к "шахедам", которые перелетают между областями.

Теперь есть контроль: сколько вошло, сколько вышло дронов за пределы области. Также радары уже стоят по определенной логике и перемещаются в зависимости от того, что было во время предыдущего прилета.

Защита Украины от атак РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина испытывает дефицит ракет для комплексов ПВО Patriot, которые сбивают баллистические ракеты, и сейчас все усилия руководства государства направлены на пополнение запасов.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Недавно стало известно, что на фоне массированных вражеских атак по Украине было принято решение усилить систему ПВО в двух крупных городах — Одессе и Днепре.

Ранее разработчик крылатой ракеты "Фламинго" и дронов FP-1 и FP-2 компания Fire Point сообщила о переговорах с компаниями европейского ОПК по созданию новой системы противовоздушной обороны и объявила о планах перехватить первую баллистическую ракету уже в конце 2027 года.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США ПВО Владимир Зеленский баллистические ракеты
